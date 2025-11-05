Olomouc si rozbalila dárky ještě před adventem. Už funguje ruské kolo i kluziště

Ondřej Zuntych
  11:15
Vánoční trhy v Olomouci začnou až s rozsvícením stromu. První bruslaři se už ovšem projeli po nově otevřeném olomouckém venkovním kluzišti. Spolu s už stojícím vyhlídkovým kolem předznamenává blížící se vánoční trhy. Jejich programy představují i Přerov, Prostějov a další města.

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště.

„Chceme, aby si atmosféru zimního bruslení v centru města mohl užít každý. Proto i letos zachováváme vstup zdarma,“ řekl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Kluziště bude ve všední dny dopoledne vyhrazeno především školám a školkám.

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru městského tržiště. Nedaleko láká k výhledům i ruské kolo. (4. listopad 2025)
11 fotografií

„Na brusle se těší nejen školáci, ale i ti nejmenší z mateřských škol. K dispozici bude půjčovna vybavení a také výukové hrazdičky, které dětem pomohou s prvními kroky na ledě,“ uvedla Monika Řehulková z obecně prospěšné společnosti Kulturní Olomouc, jež pro město zajišťuje program.

Bruslit se bude až do 4. ledna od pondělí do čtvrtka do 20 hodin, v pátek a o víkendu až do 22 hodin.

Ruské kolo a trhy

Nad tržnicí už se tyčí i známé vyhlídkové kolo. I to se bude točit denně až do začátku ledna.

Kulturní program vánočních trhů začne v Olomouci v neděli 23. listopadu, kdy tisíce lidí zamíří na rozsvícení vánočního stromu v 18 hodin. Akce na Horním náměstí potrvají do Štědrého dne, kdy skončí mší pod širým nebem.

Stánky budou i na Dolním náměstí. Na pódiu vystoupí například Richard Pachman a Dita Hořínková s adventním koncertem, Kamelot Romana Horkého nebo Big Band Žerotín.

Led do Tří králů

První světelné ozdoby už v části Předmostí naznačují blížící se vánoční trhy i v Přerově.

„Novinkou letošního roku bude veřejné kluziště, které se promění v místo zimní radosti, pohybu a setkávání,“ pozval přerovský primátor Petr Vrána (ANO) do parčíku u majáku v blízkosti řeky Bečvy. Bruslení tam začne 29. listopadu v 17 hodin. Ledová plocha má zůstat přístupná až do Tří králů.

Návštěvníci budou mít kromě stánků s občerstvením k dispozici i placenou půjčovnu a brousírnu bruslí. I tam budou dopoledne vyhrazena školám, veřejnost může využít zbytek dne do 20 hodin, v sobotu o dvě a v neděli o hodinu déle.

Strom z Troubek

Vánoční strom dorazí do Přerova v sobotu 22. listopadu z Troubek. „Na náměstí T. G. Masaryka umístíme patnáctimetrový smrk, který musel být pokácen kvůli nadměrnému stínění rodinného domu a z bezpečnostních důvodů,“ sdělila Hana Staňková z Technických služeb města Přerova.

Na rozsvícení stromu dojde v neděli 30. listopadu v 18 hodin, poté začne program adventních trhů, který potrvá až do konce roku.

Předcházet tomu bude slavnostní rozsvícení betléma a první svíce adventního věnce u Galerie města Přerova. Tam se také uskuteční vernisáž výstavy Hvězda Aleny Ladové.

Advent v kraji

Olomouc
provoz kluziště: 4. 11. – 5. 1.
rozsvěcení vánočního stromu: 23. 11. v 18.00
program: 21. 11. – 23. 12.

Prostějov
provoz kluziště: 21. 11. – 15. 2.
rozsvěcení vánočního stromu: 28. 11.
program: 24. 11. – 23. 12.

Přerov
provoz kluziště: 29. 11. – 6. 1.
rozsvěcení vánočního stromu: 30. 11. v 18.00
program: 30. 11. – 1. 1.

Šumperk
provoz kluziště: 29. 11. – 6. 1.
rozsvěcení vánočního stromu: 30. 11. v 17.00
program: 30. 11. – 26. 12.

Jeseník
rozsvěcení vánočního stromu: 30. 11. v 17.00
program: 30. 11. – 1. 1.

Hudba bude na vánočním náměstí znít každý den. Přijede třeba Ondřej Hejma se Žlutým psem, Heidi, Tanja, kapely Argema, Turbo nebo Děda Mládek Illegal Band.

Jednotná výzdoba

V Prostějově tradiční vánoční jarmark vypukne v pondělí 24. listopadu a potrvá do 23. prosince. Novinkou letošního roku bude sjednocená vánoční výzdoba prodejního prostoru.

„V období adventu nás čeká i bohatý kulturní program. Už 21. listopadu otevře oblíbené kluziště a o týden později, 28. listopadu, se návštěvníci mohou těšit na slavnostní rozsvícení vánočního stromu s hudebním doprovodem Adama Mišíka,“ přiblížila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Akce Vánoční Šumperk před tamní radnicí odstartuje otevřením trhů 30. listopadu. I tam bude začátek spojený s rozsvícením vánočního stromu.

Šumperk do programu kromě koncertů regionálních kapel zařadil i komentované procházky, přednášky a výstavy. Lze tak navštívit přehlídku betlémů, seznámit se se slavením svátků šumperskou židovskou komunitou nebo se dozvědět něco o historii veřejného vánočního stromu, jenž se ve městě poprvé objevil před 99 lety.

Hlavní šumperskou novinkou je mobilní kluziště ve Smetanových sadech. Provoz zahájí v sobotu 29. listopadu a zavře 6. ledna.

V Jeseníku oslaví začátek adventního období v neděli 30. listopadu na Masarykově náměstí s celodenním hudebním programem, jarmarkem a v 17 hodin s rozsvícením vánočního stromu.

