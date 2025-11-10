Byl jako šílený, mluvil s popelnicí. Vandal v Jeseníku podle svědků vytáhl i nůž

Čtyřiadvacetiletého vandala zadrželi policisté v Jeseníku ve čtvrtek kolem 19. hodiny. Před jejich příjezdem údajně vytáhl nůž na jednoho z pronásledovatelů, kteří se jej snažili zastavit.
„Slyšeli jsme kravál a z okna jsme viděli muže, který na někoho hulákal, bavil se s popelnicí, choval se divně, byl jako šílený. Mysleli jsme, že je opilý. Poté praštil do auta a rozbil mu zrcátko. Poté, co jsme otevřeli okno, jsme slyšeli další rány, takže muž ve svém řádění evidentně pokračoval. Jelikož v té ulici máme zaparkované auto, vyběhli jsme ven ho zkontrolovat,“ popisují svědci události.
Po vandalovi zůstala spoušť. Co k tomu střízlivého muže vedlo, ptá se policie
Než však stačili za výtržníkem seběhnout, pachatel se z místa ztratil a ve vedlejší Beskydské ulici demoloval vchodové dveře. To už jej naháněli další dva místní muži. „On už byl v tu chvíli pryč, jenže se vrátil. V tu chvíli už ho pronásledovali dva mladíci a viděli jsme, jak na ně vytáhl nůž,“ popisuje jeden z aktérů.
„Skutečně můžeme potvrdit, že nůž v ruce opravdu měl, ale nikoho ním neohrožoval. Pokud by k tomu došlo, mohl by být čin kvalifikován vážněji. Jelikož ním ale nemáchal, nijak s ním další osoby neohrozil, je tedy jeho jednání kvalifikováno jako výtržnictví,“ vysvětluje policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Důvod jednání stále nevysvětlil
Vandal poškodil více než desítku vozidel. Přesný počet policisté neupřesnili, protože vyšetřování dosud neskončilo.
Pachatel je vyšetřován na svobodě, motivaci ke svému běsnění policistům stále neřekl. „Důvody svého jednání muž nedokázal vysvětlit,“ potvrdila mluvčí. Prvotní test na alkohol i orientační test na drogy byly negativní.
„Nemůžeme ale vyloučit, že byl pod vlivem něčeho jiného, co náš test neodhalí. Zda tedy pachatel mohl být pod vlivem například léků je předmětem dalšího vyšetřování, stejně jako posouzení psychického stavu,“ doplňuje Skoupilová.
Za přečiny poškození cizí věci a výtržnictví hrozí zadrženému až dva roky za mřížemi.