Po vandalovi zůstala spoušť. Co k tomu střízlivého muže vedlo, ptá se policie

  12:01
Čtvrteční procházku městem si čtyřiadvacetiletý mladík v Jeseníku bude zřejmě dlouho vyčítat. Střízlivý, přesto velmi agresivní muž poničil více než deset zaparkovaných aut v Tylově ulici. Policisté pachatele dostihli ve vedlejší ulici, kde zuřivě rozbíjel vchody domů vším, co bylo v okolí po ruce. Motiv jeho naštvání kriminalisté teprve zjišťují, za jeho jednání mu však hrozí až dva roky vězení.
Zadržený pachatel v Jeseníku poškodil více než desítku aut i několik vchodů obytných domů. (7. listopadu 2025) | foto: Policie ČR

Proč pachatel čtvrtečního běsnění ničil auta a vchodové dveře, policisté zatím nevědí. „Pachatele jsme zajistili a umístili do cely předběžného zadržení. Co jej naštvalo a co ho k tomuto jednání vedlo, teprve zjišťujeme,“ dodala k případu policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Své ničení vandal začal v Tylově ulici, kde zaparkovaným autům lámal zrcátka či poškozoval světla. V ulici Beskydská nejprve prohodil hasicí přístroj dveřmi na společné chodbě bytového domu nebo u dalšího domu prohodil dveřmi popelnici. Jeho zraku neunikly ani květiny, které polámal.

Policisté už na místě vyloučili, že by zadržený muž byl opilý nebo pod vlivem drog.

„Nebyl pod vlivem alkoholu a orientační test na omamné a psychotropní látky vyšel negativně. Způsobenou škodu jsme předběžně vyčíslili na víc jak 100 tisíc korun. Ze svého jednání se aktuálně zpovídá policistům a probíhají s ním procesní úkony,“ upřesnila mluvčí.

Za přečiny poškození cizí věci a výtržnictví hrozí zadrženému podle trestního zákoníku v krajním případě až dva roky za mřížemi.

