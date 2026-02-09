Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád

Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u francouzského přístavu Dunkerk. Devětadevadesátiletého Josefa Turka nyní Francie vyznamenala Řádem čestné legie, který v Olomouci předal velvyslanec Stéphane Crouzat.
Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a ministerstva obrany Řád čestné legie poslednímu žijícímu veteránovi bojů u Dunkerku, 99letému Josefu Turkovi. Kromě toho dostal darem repliku svého tankistického baretu.

Řád čestné legie prvního stupně si Josef Turek převzal v olomoucké vojenské nemocnici, kde žije v tamním středisku péče o veterány.

„Jako tankista Československé samostatné obrněné brigády se zúčastnil obléhání přístavu Dunkerk, kde se bojovalo až do konce války. Šlo o jednu z posledních velkých operací, v níž sehrála československá jednotka zásadní roli,“ upozornili zástupci ministerstva obrany, kteří o předání ocenění informovali na sociální síti X.

„Za boj za svobodu byl Josef Turek již dříve vyznamenán Československou vojenskou pamětní medailí se štítkem Francie, nyní je také rytířem Řádu čestné legie,“ dodali.

Před lety zde umírali Čechoslováci, dnes se v Dunkerque hromadí uprchlíci

Josef Turek se podle webu veterani.mo.gov.cz narodil 9. září 1926 v Doubravě u Karviné. Pocházel z hornické rodiny a vyučil se zámečníkem, v roce 1944 byl ovšem jako osmnáctiletý donucen narukovat do německé armády a nasazen na západní frontu ve Francii.

Uniformu wehrmachtu ale nosil jen krátce, neboť 15. září 1944 byl zajat Američany a ocitl se v zajateckém táboře ve Velké Británii. Tam dělal vše pro to, aby se mohl přidat do československé zahraniční armády, což se mu po dvou měsících skutečně podařilo.

„Když se po demobilizaci vrátil domů, byla jeho rodina v šoku. V době bombardování francouzských přístavů spojeneckým letectvem totiž dostali dopis, který oznamoval, že během bojů padl. A najednou stál před svou maminkou na zahradě,“ popsal nečekané setkání syn Josef Turek mladší.

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a ministerstva obrany Řád čestné legie poslednímu žijícímu veteránovi bojů u Dunkerku, 99letému Josefu Turkovi. Kromě toho dostal darem repliku svého tankistického baretu.
Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a ministerstva obrany Řád čestné legie poslednímu žijícímu veteránovi bojů u Dunkerku, 99letému Josefu Turkovi.
Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a ministerstva obrany Řád čestné legie poslednímu žijícímu veteránovi bojů u Dunkerku, 99letému Josefu Turkovi. Kromě toho dostal darem originální stejnokroj.
Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a ministerstva obrany Řád čestné legie poslednímu žijícímu veteránovi bojů u Dunkerku, 99letému Josefu Turkovi.
Po válce nyní oceněný veterán krátce pracoval jako instruktor řidičů tanků na posádce v Přáslavicích, poté následovala dlouhá etapa, kdy byl zaměstnán na železnici jako posunovač. Komunistický režim totiž stejně jako u řady dalších nelibě nesl, že Turek bojoval proti nacismu na Západě, a tak mohl pracovat jen v dělnické profesi.

