Navigátora RAF odsoudili komunisté za velezradu. Skončil v uranových dolech

Válečný hrdina Antonín Mrvík

Ondřej Zuntych
  18:00
Bránil za druhé světové války africký Tobruk, létal jako navigátor RAF nad Atlantikem a navigaci také později vyučoval. Namísto ocenění se však válečný hrdina Antonín Mrvík tak jako mnoho dalších stal terčem zvůle komunistického režimu. Nedávno bojovníkovi proti nacismu vzdal Šternberk in memoriam hold čestným občanstvím.

Mrvík se narodil v březnu 1914 v Jincích na Příbramsku do rodiny legionáře z Ruska. Po první světové válce se s rodiči přestěhoval do Kolína, kde v roce 1933 maturoval na tamním gymnáziu.

Poté se dostal na Vojenskou akademii v Hranicích, studium dokončil s výtečným prospěchem v srpnu 1938. Německá okupace Československa ho zastihla během služby v posádce v Hlučíně.

S hrůzou jsem zjistila, kolika lidí, kteří tehdy ve Šternberku žili, se ten vykonstruovaný případ týkal a že ti, kteří měli na jejich zatčení přímý podíl, za to nebyli nikdy potrestáni.

Zuzana Zámečníčkováautorka knihy Ztracený kurz

Válečný hrdina Antonín Mrvík

Bránil za druhé světové války africký Tobruk, létal jako navigátor RAF nad Atlantikem a navigaci také později vyučoval. Namísto ocenění se však válečný hrdina Antonín Mrvík tak jako mnoho dalších

