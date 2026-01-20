Navigátora RAF odsoudili komunisté za velezradu. Skončil v uranových dolech

Mrvík se narodil v březnu 1914 v Jincích na Příbramsku do rodiny legionáře z Ruska. Po první světové válce se s rodiči přestěhoval do Kolína, kde v roce 1933 maturoval na tamním gymnáziu.
Poté se dostal na Vojenskou akademii v Hranicích, studium dokončil s výtečným prospěchem v srpnu 1938. Německá okupace Československa ho zastihla během služby v posádce v Hlučíně.
S hrůzou jsem zjistila, kolika lidí, kteří tehdy ve Šternberku žili, se ten vykonstruovaný případ týkal a že ti, kteří měli na jejich zatčení přímý podíl, za to nebyli nikdy potrestáni.