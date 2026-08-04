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Kdo nechal zavraždit Václava III.? Historik přibližuje konec dynastie Přemyslovců

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  11:00

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Karel Maráz v areálu anglické University of Leeds; na pozadí snímku je vidět univerzitní dominanta Parkinson Building. (10. července 2026) | foto: archiv Karla Maráze

Přesně před 720 lety byl v Olomouci zavražděn poslední přemyslovský král, letos si připomínáme také 700 let od přenesení jeho ostatků na Zbraslav. Neslýchaný zločin šokoval celou Evropu a vyvolal spoustu otazníků, nad nimiž si dodnes odborníci lámou hlavu. Kdo vlastně zabíjel a kdo si vraždu objednal? Možné odpovědi pro iDNES.cz nastínil brněnský historik Karel Maráz.

Bylo po poledni, ve vrcholném létě horko. Mladičký, ani ne sedmnáctiletý král Václav III. prodléval v Olomouci, kde shromažďoval vojsko k výpravě do Polska proti odbojnému knížeti Vladislavu Lokýtkovi. Panovník se procházel po paláci, jenže tam na něj číhal zákeřný vrah. Několik ran, možná dokonce podříznuté hrdlo ukončilo jeho život a zároveň přetnulo kontinuitu staletí vlády starobylé dynastie Přemyslovců.

Patříte k našim předním odborníkům na vládu posledních Přemyslovců. Proč jste si vybral právě toto období českých dějin?
Můj zájem o ně vzbudil již na základní škole poutavý výklad učitele dějepisu a pak v roce 1986 – to již v době mých gymnaziálních studií – vyšla kniha Století posledních Přemyslovců od Josefa Žemličky. Přečetl jsem ji jedním dechem.

Nejpravděpodobnější nitky vedou do řad české šlechty. Nikoli ovšem šlechty jako celku, ale k jednotlivci či malé skupině. Označením někoho konkrétního bychom se pohybovali na poli spekulací, ale budiž, jednoho kandidáta vám nabídnu.

Karel Marázhistorik

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