V Šumperku hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí, museli rozebrat střechu

Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, sdělila v úterý mluvčí hasičů Lucie Balážová. V Šumperku se jedná o druhý požár ubytovny za posledních šest týdnů.
Krátce po 05:00 hasiči uvedli, že už zamezili šíření požáru. „S pomocí dvou automobilových žebříků rozebíráme konstrukci střechy, vyhledáváme ohniska a dohašujeme,“ sdělili.
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Pro obyvatele ubytovny vyslali hasiči evakuační autobus. Část z nich přepravili do náhradního ubytování, které spolu s městem zajistili.
„Kolem objektu je vyhrazen páskou nebezpečný prostor, hrozí zde pád zdiva,“ doplnili.
V Šumperku hořelo v ubytovně také na konci srpna. Mluvčí hasičů upřesnila, že se tehdy jednalo o jiný objekt. Záchranáři tehdy na místě ošetřili šest lidí, dva z nich byli v kritickém stavu. Hasiči ze zakouřené budovy po žebřících evakuovali do bezpečí dvě desítky lidí. Událost vyšetřují policisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.