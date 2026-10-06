V Šumperku hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí, museli rozebrat střechu

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Požár ubytovny v Šumperku. Hasiči evakuovali 14 lidí, škoda přes milion korun

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  7:03

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V Šumperku hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí. (6. října 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

V Šumperku v úterý ráno hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Hasiči to oznámili na síti X. Škoda se vyšplhá přes milion korun, bude se ještě upřesňovat.

Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, sdělila v úterý mluvčí hasičů Lucie Balážová. V Šumperku se jedná o druhý požár ubytovny za posledních šest týdnů.

Krátce po 05:00 hasiči uvedli, že už zamezili šíření požáru. „S pomocí dvou automobilových žebříků rozebíráme konstrukci střechy, vyhledáváme ohniska a dohašujeme,“ sdělili.

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Pro obyvatele ubytovny vyslali hasiči evakuační autobus. Část z nich přepravili do náhradního ubytování, které spolu s městem zajistili.

„Kolem objektu je vyhrazen páskou nebezpečný prostor, hrozí zde pád zdiva,“ doplnili.

V Šumperku hořelo v ubytovně také na konci srpna. Mluvčí hasičů upřesnila, že se tehdy jednalo o jiný objekt. Záchranáři tehdy na místě ošetřili šest lidí, dva z nich byli v kritickém stavu. Hasiči ze zakouřené budovy po žebřících evakuovali do bezpečí dvě desítky lidí. Událost vyšetřují policisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

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