„Mobilní obrazovky se staly cestovním katalogem“ Spolupráci s influencery přibližuje ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan. „Máme poměrně dobrý obrázek o tom, že influencer marketing má skutečný dopad a hlavně, že se vyplatí,“ říká. S jakými influencery Olomoucký kraj spolupracuje?

Spolupracovat s influencery jsme začali teprve nedávno, z důvodu nižšího budgetu na marketing. První spolupráci byla v loňském roce s Lukášem Hejlíkem v rámci Gastro příběhů, v nichž vyzdvihuje top subjekty, které stojí za to navštívit.

V letošním roce nám náš budget umožnil navázat spolupráci s Úžasnými místy, za což jsme velice rádi. Jednalo se o dvě vlny spolupráce, zimní a letní, kde byl zásah obrovský. V zimní sezóně proběhl další influencerský trip ve spolupráci s CzechTourismem s profilem Behom svetom – běžkování v Jeseníkách. A v květnu s Majkem na cestách, kde byla spolupráce zaměřena na cykloturistiku v Olomouckém kraji. Ukázal krásy Cyklostezky Bečvy, Prostějovska, Hvězdné cyklostezky prodloužené do Uničova, Ochutnej Moravu na kole a část Čarodějnické cyklotrasy. V červnu jsme se ve spolupráci s Rychlebskými stezkami zapojili do influencerského tripu kanadského influencera Marka Matthewse, který navštívil místa zaměřená MTB cyklistiku. Jsou v současnosti influenceři pro oslovování potenciálních návštěvníků regionu už nezbytnou součástí marketingu?

Ano, influenceři se v současnosti stávají nedílnou součástí marketingové strategie destinací, a to nejen u nás, ale i v ostatních krajích. Trend je jasný, velká část lidí dnes tráví hodně času na sociálních sítích a čerpá inspiraci právě od tvůrců, kterým důvěřují a s nimiž se ztotožňují. Mobilní obrazovky se staly novým cestovním katalogem, a proto je přirozené, že regiony využívají spolupráce s influencery k tomu, aby představily své atraktivity přirozenou a autentickou formou.

Influenceři dokážou velmi efektivně přenést zážitek z místa svým sledujícím, ať už jde o tipy na výlety, lokální gastronomii, ubytování nebo kulturní akce. Zásadní je navíc to, že jejich obsah nepůsobí jako klasická reklama, ale spíše jako doporučení od známého, což zvyšuje důvěryhodnost sdělení

Tento přístup se osvědčuje i v dalších krajích, kde kolegové aktivně navazují spolupráce s různými typy influencerů od mikroinfluencerů až po známé tváře s vysokým dosahem. Důležité je vždy najít takové osobnosti, které se tematicky hodí k charakteru regionu, danému tématu a dokážou oslovit cílovou skupinu, kterou chceme přilákat. Do jaké míry ovlivňujete destinace, které se ve videu objeví? Cílíte na konkrétní místa?

Vždy se snažíme najít rovnováhu mezi autenticitou a cíleným obsahem. Pokud spolupracujeme s influencery, většinou jim dáváme rámcové zadání, například chceme podpořit méně známá místa, konkrétní oblast nebo tematický okruh, jako jsou rodinné výlety, množství sportovních aktivit, gastronomie, cyklistika, ubytování. Zároveň ale necháváme dostatek prostoru pro jejich vlastní styl a způsob vyprávění, protože právě jejich osobní pohled je to, co sledující zajímá a oslovuje.

Někdy se tedy cíleně zaměřujeme na propagaci konkrétní destinace nebo produktu a v takovém případě se influencer pohybuje podle domluveného scénáře. Jindy ale vzniká spontánní obsah založený na jejich vlastním výběru míst, která je zaujmou. V obou případech se ovšem snažíme, aby video přirozeně ladilo s tím, co region nabízí, a působilo důvěryhodně. Kolik peněz na tuto oblast letos Olomoucký kraj uvolnil? Jsou výsledky uspokojivé?

Celkově jsme na tuto oblast uvolnili částku ve výši přibližně 250 tisíc korun. Obecně lze říct, že poměr cena/výkon je u spolupráce s influencery velmi dobrý, zvlášť pokud si dobře nastavíme cíle a vybereme vhodné partnery. Odezva na sociálních sítích bývá zpravidla rychlá a silná. Sledujeme nejen počet zhlédnutí a interakcí, ale i to, jak lidé reagují v komentářích, co sdílí dál nebo jaký typ dotazů pokládají.

Kromě online metrik ale sledujeme i dopady v reálném světě. V některých případech jsme schopni vyhodnotit i návazné chování, například když lidé přicházejí do konkrétní kavárny nebo galerie s tím, že ji „viděli u toho a toho influencera“. (zun)