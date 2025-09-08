Druhá etapa trvající do 2. listopadu přinese v další části staveniště uzavírku od ostrůvku po most přes Bystřici. Příjezd bude umožněn opačným směrem než v předchozí etapě.
„Součástí prací je výměna konstrukčních vrstev komunikace, nové uliční vpusti a přípojky, pokládka žulových dvouřádků a obrub a nový přístřešek na autobusové zastávce směrem do města,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.
Dále se dočkají vylepšení chodníky i veřejné osvětlení, též vznikne nový přechod pro chodce.
O týden dříve, tedy 26. října, má skončit pětimilionová oprava vozovky v ulicích Lužická a Sienkiewiczova na Povelu. Práce zahrnou celý úsek od napojení Lužické na Janského až po zvýšený práh na křižovatce s Nešporovou. Část Lužické bude neprůjezdná do konce září, poté nepůjde projet úsekem Sienkiewiczovy.
Řidiče může nyní přibrzdit i částečná uzavírka v Jeremenkově ulici nedaleko hlavního nádraží kvůli údržbovým pracím na mostě přes Bystřici, kromě toho má do začátku listopadu trvat už započatá oprava Erenburgovy ulice spojující Hejčín s olomouckým průtahem.