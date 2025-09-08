Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku Libušiny ulice na Bělidlech bude v první etapě do 5. října znamenat úplnou uzavírku od mostu přes potok Adamovka po střed ostrůvku u civilní obrany. Částečně bude omezen i provoz k Pavelkově ulici.

Libušinu ulici v Olomouci čekají opravy. (8. září 2025) | foto: Město Olomouc

Druhá etapa trvající do 2. listopadu přinese v další části staveniště uzavírku od ostrůvku po most přes Bystřici. Příjezd bude umožněn opačným směrem než v předchozí etapě.

„Součástí prací je výměna konstrukčních vrstev komunikace, nové uliční vpusti a přípojky, pokládka žulových dvouřádků a obrub a nový přístřešek na autobusové zastávce směrem do města,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.

Dále se dočkají vylepšení chodníky i veřejné osvětlení, též vznikne nový přechod pro chodce.

Libušinu ulici v Olomouci čekají opravy. (8. září 2025)

O týden dříve, tedy 26. října, má skončit pětimilionová oprava vozovky v ulicích Lužická a Sienkiewiczova na Povelu. Práce zahrnou celý úsek od napojení Lužické na Janského až po zvýšený práh na křižovatce s Nešporovou. Část Lužické bude neprůjezdná do konce září, poté nepůjde projet úsekem Sienkiewiczovy.

Dopravní peklo v Olomouci. Uzavřou dvě ulice najednou, řidiče čekají komplikace

Řidiče může nyní přibrzdit i částečná uzavírka v Jeremenkově ulici nedaleko hlavního nádraží kvůli údržbovým pracím na mostě přes Bystřici, kromě toho má do začátku listopadu trvat už započatá oprava Erenburgovy ulice spojující Hejčín s olomouckým průtahem.

