Ondřej Zuntych
  14:59
Nedostatečně řídíte omezení v dopravě, vyčítá olomoucké radnici opozice. ODS k tomu spustila satirickou soutěž Uzavírka roku. Vedení města vysvětluje, že se musí přizpůsobovat možnostem firem a jejich nabitému kalendáři, navíc vše komplikují poruchy na podfinancované vodovodní síti. Olomouc zkouší vyjednávat bonus pro společnosti, které dokončí stavby před termínem, některé to však může odradit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Terčem kritiky jsou například situace, kdy zákazová značka posílá řidiče kvůli opravě na objížďku, na staveništi se ale týden nikdo neukáže. Nebo je zavřená ulice, kterou měla vést objízdná trasa, a vzniká tak „objížďka objížďky“.

„Která olomoucká uzavírka vás letos vytočila nejvíc?“ ptají se na svém facebookovém účtu olomoučtí občanští demokraté a odkazují na svůj web uzavirkaroku.cz.

Dopravní peklo v Olomouci. Uzavřou dvě ulice najednou, řidiče čekají komplikace

„Jezdíte po Olomouci? Skřípali jste před dvěma lety zuby? Říkali jste si loni, že horší už to být nemůže? Letos olomoucká doprava překonala i ty nejtemnější noční můry,“ pokračuje web, jehož prostřednictvím lze hlasovat. Cenou pro vítěze je kniha Kronika města Kocourkova Ondřeje Sekory.

Nejen Olomoučané kroutili hlavou

V anketě je Brněnská ulice, která byla loni rozkopaná přes půl roku, termín se pak ještě o více než měsíc prodloužil. To se přihodilo i letos při opravě přejezdu v Litovelské ulici, kdy nečekané komplikace držely uzavřenou ulici s tramvajovou dopravou mimo provoz o dva týdny déle.

Práce se tak dostaly do termínu uzavírky nedaleké Erenburgovy ulice, kudy vedla mimo jiné objízdná trasa některých linkových autobusů. Mezi nominovanými je zmíněná Erenburgova i opakovaně zavírané ulice Chválkovická a Pasteurova.

„Zaznamenal jsem v řadách koalice, že má pocit, že v opozici tohle téma uchopujeme příliš populisticky. Vím, že koordinace je komplikovaná. V Olomouci působí celá řada subjektů žádajících o uzavírky,“ podotkl na pondělním zastupitelstvu Jan Holpuch, od října předseda olomoucké ODS.

Olomouckou dopravu ochromil opravovaný úsek na Šternberk u městské čtvrti Chválkovice.

„Nicméně byly letos exemplární případy, kdy nejen Olomoučané kroutili hlavou. Šlo o souběhy uzavírek města nebo kraje a Správy železnic,“ zmínil Holpuch i uzavření přejezdu na Bělidlech překrývající se s omezeními ve Chválkovické ulici.

Podle něj se má v takových případech vložit do problému primátor. Holpuch proto doufá, že až v prosinci Miroslav Žbánek (ANO) opustí primátorské křeslo a bude naplno poslancem, situace se zlepší.

Žbánek, jenž se ze zastupitelstva omluvil kvůli ustavující schůzi Sněmovny, už předtím iDNES.cz řekl, že není možné dohodnout vždy práce tak, aby se při jedné uzavírce stihlo vše, co je v lokalitě potřeba spravit, tedy například sítě, chodníky nebo silnici.

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

„Jakkoliv se snažíme vždy na začátku nového roku se všemi investory koordinovat termíny, tak už neumíme ovlivnit, jak třeba bude probíhat zadávací řízení u jednotlivých zhotovitelů, jestli se nebude někdo odvolávat, zda se včas podepíše smlouva nebo předá staveniště,“ uvedl primátor.

„Někdy proto raději realizujeme stavbu tak, jak je vysoutěžená v harmonogramech firem, a holt se potom odsune třeba další navazující stavba, protože bychom buď přišli o dotace, nebo by firma, která zvítězila, už neměla stavební kapacity,“ dodal Žbánek.

Bonifikace za zkrácení uzavírky?

Zastupitelstvo za něj vedl první náměstek Otakar Štěpán Bačák (spOLečně). „Kromě nepředvídatelných věcí je to i problematika výběrových řízení, kdy třeba soutěže neběží tak jednoduše, do některých se nepřihlásí zhotovitel a my už třeba máme uzavírku domluvenou se síťaři, takže k ní dojde, i když se naše stavba musí posunout. Ale snažíme se to co nejvíce eliminovat,“ sdělil Bačák.

„Bavíme se i o podmínkách soutěže, jak do nich zahrnout bonifikaci za zkrácení doby uzavírky. Bohužel, když to utáhneme moc, nikdo se nepřihlásí,“ zmínil ekonomický náměstek.

Programové prohlášení podepsali za členy olomoucké vládnoucí koalice zleva Otakar Štěpán Bačák (spOLečně), Viktor Tichák (Piráti), primátor Miroslav Žbánek (ANO) a Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

ODS není jediná, kdo téma neprůjezdných ulic zvedá. „Celkem jednoduchá oprava Erenburgovy ulice (nový asfalt, světla, oprava dvou zastávek) nás stojí 8,5 milionu korun. Vyhrála nejnižší cena v konkurenci šesti firem. Kolem stavby jsem šel několikrát. Asi jsem neměl štěstí, abych dostal pocit, že jde o stěžejní dopravní uzel ve městě, který ovlivňuje desítky tisíc lidí denně,“ napsal na Facebooku Marek Zelenka, bývalý zastupitel za STAN (kandidoval i v roce 2022).

Složitou koordinaci podle něj město ovlivní hůř, tím spíš by měla Olomouc tlačit na rychlost a třeba nastavit prémie za urychlení výstavby.

„Nedivím se opozici, že kritizuje. Na poradách vedení města řešíme naprosto stejné věci, jako třeba proč se týden nepracuje v Pasteurově, kde je uzavírka. Snažíme se s tím něco dělat. Nejen z hlediska koordinace, ale třeba i postupného zlepšování informovanosti. Zdaleka to není ideální, ale něco se zlepšilo,“ uznal primátorův náměstek Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Doplnil, že výdaje na obnovu vodárenské infrastruktury stále nejsou dostatečné, na což v minulosti jeho hnutí upozorňovalo i z opozičních lavic, a proto bude narůstat počet havárií a bude nutné neplánovaně zavírat více cest.

Napojení Olomouce na západní obchvat se blíží, obce okolo D35 vyhlížejí úlevu

Snahy radnice o zefektivnění uzavírek by mohly být vidět při připravované modernizaci dvou klíčových křižovatek na náměstí Národních hrdinů a u křižovatky třídy Svobody s Havlíčkovou.

„Rada města klade velký důraz na to, aby nezbytné uzavírky byly co nejkratší, maximálně koordinované a aby byly pro řidiče i chodce k dispozici pohodlné a přehledné objízdné trasy,“ slibuje koaliční hnutí spOLečně. Seznam dalších míst na příští rok dávají úředníci teprve dohromady. Kvůli špatnému technickému stavu by se v něm mohly objevit ulice U Panelárny na Bělidlech, Kpt. Jaroše na Povelu nebo Stupkova na Tabulovém Vrchu.

Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh 13. listopadu.

Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu...

10. listopadu 2025

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

