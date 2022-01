Psi vystresovaní petardami a rachejtlemi skončili v útulcích

V útulku Voříšek v Čechách pod Košířem se za Silvestr a 1. ledna objevilo šest nových zatoulaných psů.

„Jeden z nich byl ve velmi zuboženém stavu, takže se ho pravděpodobně někdo zbavil. Kromě tohoto psa se už všichni dostali zpátky ke svým majitelům,“ uvedl vedoucí útulku Leopold Dostál. V přerovském útulku mají po Silvestru navíc jednoho zatoulaného zvíře.

Městská policie Olomouc podnikla na Silvestra a Nový rok dva odchyty. Jedno zvíře ale uteklo. „Odchyceného psa jsme odvezli do záchytného kotce na veterinární klinice v Brněnské ulici,“ oznámil mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Na portálu Hlídací pes, kam mohou lidé přidávat ztracená nebo nalezená zvířata, za novoroční víkend přibylo v Olomouckém kraji čtrnáct ztracených nebo nalezených psů a koček.

Za nález některých z nich majitelé vypsali odměnu až dva tisíce korun. Většinu se už podařilo vypátrat a vrátit domů.

Zvládnout vystresované zvíře je náročné

Do některých útulků nalezené psy vozí městská policie, jiné zvládají odchyt vlastními silami. Zvládnout vystresovaná a vyčerpaná zvířata je velmi náročné.

„Ve stresu může některé zdivočet natolik, že třeba ani nedokáže poznat pána a je pak velmi těžké ho odchytit. Na Silvestra tak býváme v útulku i přes noc. Rok od roku je to horší, protože přibývá odpalování petard a další zábavné pyrotechniky,“ popsala situaci vedoucí útulku v olomouckém Neředíně Hana Dědochová.

Majitelé do útulků poté volají a své domácí mazlíčky hledají. Mohou je ale najít i ve špatném stavu.

„Měli jsme tu psa, co měl epilepsii, stačily mu pouze záblesky a rozsvícená obloha a dostal záchvat. Nebo fenku ovčáka, která ze stresu prokousala ocelovou síť a vylámala si na ní zuby,” popsala utrpení psů Dědochová.

Upozornila, že psy díky velmi dobrému sluch může rozrušit i ohňostroj vzdálený dvacet kilometrů.

Útulky vyzývají politiky: zakažte pyrotechniku

Provozovatelé útulků by uvítali zákaz pyrotechniky. „Člověk může upozorňovat, doporučovat, informovat, ale bohužel nikdy nejsme v reálném světe schopni zabránit všem takovým situacím. Proto bych to úplně zakázal,“ shrnul Dostál.

Zažil situaci, kdy někdo nově adoptovanému psovi hodil petardu přímo pod nohy.

„Paní si pejska v útulku před adopcí osvojovala několik měsíců. Když se to potom stalo, zvíře se nehorázně vyděsilo a s majitelkou, která ho měla v tu chvíli na vodítku, to nedopadlo dobře. Hned poté jsme bohužel psa dostali zpátky do útulku,“ vzpomněl Dostál.