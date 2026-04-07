Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

  14:45
Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán vybudovat městský útulek proto zavrhli. Hlavním důvodem je nízký počet psů, kterým by skutečně sloužil, a vysoké náklady na jeho výstavbu i provoz. Šumperk ušetří odhadem deset milionů korun.
ilustrační snímek | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

O stavbě městského psího útulku v Šumperku se opakovaně mluví už od roku 2008, kdy záměr navrhla Liga pro ochranu zvířat. Klíčovým argumentem pro její letošní odložení jsou data městské policie.

„Většinu odchycených psů se dnes daří rychle vrátit jejich majitelům, takže potřeba dlouhodobého umisťování do útulku je velmi nízká,“ vysvětlila mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.

Rozhodnutí podle mluvčí vychází ze statistik městské policie, které ukazují klesající počet psů umisťovaných do útulku. Například v roce 2019 odchytili strážníci 69 psů, z nichž 20 bylo potřeba převézt do útulku. V roce 2021 putovali do útulku pouze dva psi ze 27 odchycených, v roce 2023 šest z 36 a v roce 2025 dokonce jen jeden ze 42.

Podle Kaněvové k tomuto vývoji výrazně přispělo čipování psů, které je od roku 2020 povinné. „Díky čipům a evidenci je dnes možné ve velké části případů dohledat majitele velmi rychle,“ objasnila mluvčí.

Když není majitel, jedou psi do Zábřehu

Odchyt zatoulaných psů zajišťují v Šumperku vyškolení strážníci městské policie, kteří mají potřebné vybavení včetně čteček čipů. Pokud se majitele nepodaří dohledat, zvíře převezou do smluvního útulku. „Město využívá především útulek v Zábřehu, kde je rezervována kapacita dvou kotců,“ upřesnila Kaněvová.

Mluvčí zároveň uvedla, že odhadované náklady na vybudování městského útulku dosahovaly až deseti milionů korun. „Náklady na komplexní péči o psa (v útulku – pozn. red.) jsou 300 korun za den. Celkové náklady města na pobyt psů v útulcích se tak v praxi pohybují v řádu desítek tisíc korun ročně, což je výrazně méně než provoz vlastního zařízení, který by se pohyboval ve stovkách tisíc,“ porovnala Kaněvová.

Smutný konec. Sedm podchlazených štěňat odložených v krabici od bot nepřežilo

Také podle vedoucí útulku v olomouckém Neředíně Hany Dědochové je pro města výhodnější mít smluvní útulek než vlastní. „Kdyby útulky provozovala samotná města, nejsem si jistá, jestli by je ufinancovala. Je potřeba útulek postavit, zajistit opravy, zaměstnance. Takhle si platí jenom za psy, a když je mít nebudou, nebude je to stát nic,“ vysvětlila.

Městský útulek je v kraji výjimka

Že by město mělo ve svém vlastnictví útulek, není běžná praxe ve většině okresních měst kraje. Výjimkou je pouze Přerov, který provoz svého zařízení vnímá jako výhodu. „Díky vlastnímu útulku máme možnost pružně řešit situace se zatoulanými zvířaty, zajistit jim péči a zároveň aktivně pomáhat s jejich návratem k majitelům nebo s adopcí,“ shrnula za přerovskou radnici Pavla Roubalíková.

Přerov na provoz útulku, který mají na starosti technické služby města, vyčleňuje každý rok přes 2,5 milionu korun. V roce 2025 jsou náklady přesáhly 2,8 milionu.

Během let 2021 až 2025 prošlo přerovským útulkem 407 psů. Většinu z nich se podařilo vrátit majitelům – konkrétně 282. Dalších 110 zvířat našlo nový domov prostřednictvím adopce. V současnosti je v zařízení přibližně dvacítka psů, z nichž část kvůli věku nebo povaze není vhodná k adopci.

Statistiky městské policie ukazují, že počet odchytů je v Přerově výrazně vyšší než v Šumperku. Jen v roce 2025 strážníci evidovali 232 odchycených psů, přičemž pouze 49 z nich se podařilo vrátit majiteli. Podle zástupce ředitele tamní městské policie Miroslava Komínka putovalo zbylých 183 psů do útulku, případně se nepodařilo zvíře zajistit nebo šlo o oznámení z obce mimo územní pravomoc strážníků.

Na zatoulané psy čeká v Olomouci opět tamní útulek. Odvoz jinam sklízel kritiku

Podobně jako Šumperk řeší problematiku zatoulaných zvířat také další města v regionu. Například v Jeseníku mají odchyt na starost strážníci a psy dočasně umisťují do záchytných kotců technických služeb. Pokud se majitele nepodaří dohledat, město spolupracuje s místním spolkem, který pomáhá s hledáním nového domova nebo další péčí o zvíře.

V Prostějově se počty odchycených zvířat pohybují mezi 40 a 70 ročně. Podle Terezy Greplové z Městské policie Prostějov se počet odchycených psů, které si majitel v krátké době nevyzvedl, v posledních letech snížil. „Když se pes odchytí, tak si pro něho majitel ve většině případů přijde a psi u nás zůstávají nanejvýš tři dny. Pokud se v této době vlastník nedostaví, teprve potom zvířata odvážíme do útulku v Čechách pod Kosířem,“ doplnila Greplová.

Osmnáctiletý Šimon se pere s nádorem na mozku. Lékařce stačil pohled do očí

Premium
Osmnáctiletý Šimon Morong je po operaci mozku a každé úterý jezdí s tátou do...

Vše začalo nenápadnými bolestmi hlavy, dnes osmnáctiletý Šimon Morong si na ně začal stěžovat rodičům. Ani je nenapadlo, že jsou předzvěstí nebezpečné nemoci. Naštěstí pro rodinu ji lékaři zavčas...

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Po srážce osobního vozu s autobusem u Horní Loděnice na Olomoucku zůstala...

U Horní Loděnice na Olomoucku se dnes před polednem střetlo osobní auto s autobusem. Zranění utrpělo pět lidí, z toho tři z autobusu, na místě zasahovala mimo jiné letecká záchranná služba. Silniční...

Unikátní kostry dinosaurů z 3D tiskárny. Nadšenec je ukazuje v domácím muzeu

Lukáš Vymětal vystavuje v Dinosauřím muzeu Čertoryje věrné repliky dinosaurů,...

Velký fanoušek dinosaurů Lukáš Vymětal vytváří s pomocí 3D tisku kostry dinosaurů v životní velikosti. Zájemcům je ukazuje v domácím muzeu v Charvátech na Olomoucku. Kdo si předem zavolá, může si...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1133 v zastávce Tuněchody (2. listopad 2018)

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

7. dubna 2026  13:23

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Ilustrační snímek

Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu...

7. dubna 2026  4:52

Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

Ve věku 79 let zemřel někdejší fotoreportér ČTK Vladislav Galgonek

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

6. dubna 2026  15:43

Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna

Proslulá Kleinova kavárna na jesenickém náměstí s obrovskou předzahrádkou měla...

Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku získat klíč od městských bran zřejmě celý ze zlata. Co udělal nejen pro centrum Jesenicka, bylo...

6. dubna 2026  7:59

Odkaz na Kristovu krev. Místo zeleného velikonočního piva uvařili v Kostelci rudé

Pivovar Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku se rozhodl nabídnout o...

Malý pivovar, velké nápady. Tak by se dala stručně popsat filozofie pivovaru Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku. Ten razí vlastní cestu kyselých a experimentálních piv, což prokázal třeba i...

5. dubna 2026  7:57

Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali

Olomoucký Danijel Šturm se snaží udržet míč v souboji proti Michalu Ševčíkovi z...

To byl zápas. Olomoučtí fotbalisté doma s Mladou Boleslaví po hodině hry prohrávali 0:3, ale pak manko snižovali a v závěru dokonce dostali míč do sítě potřetí. Jenže přihrávající Kliment si při...

4. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  17:05

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Bezpečná místnost má doma smysl. Stát není schopen zajistit kryty, říká politolog

Premium
Odborník na mezinárodní bezpečnost Ondřej Filipec z Univerzity Palackého v...

Jak ochránit sebe a svou rodinu v době vyhrocených mezinárodních vztahů a válečných konfliktů, ale třeba také při živelné pohromě? Odborník na mezinárodní bezpečnost Ondřej Filipec z Univerzity...

4. dubna 2026

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

4. dubna 2026  11:42

Jde do tuhého, vědí v Sigmě. Musíme naplnit očekávání, burcuje Janotka

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden...

Dva víkendy měla fotbalová Chance Liga pauzu, čekání je ale po úspěšné reprezentační pauze u konce. Sigma v sobotu od 15.00 přivítá na Andrově stadionu ve 28. kole Mladou Boleslav. Vzhledem k...

4. dubna 2026  9:50

