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Vetřelci vnikli do útulku a připravili psům hostinu, ti pak zvraceli a měli průjem

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  17:17
Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila...

Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila průjmy a zvracením zvířat. Událostí už se zabývá policie. | foto: facebook Útulku Mohelnice

Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila...
Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila...
Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila...
Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila...
6 fotografií
O těžko uvěřitelném aktu rádoby pomoci zvířatům informoval psí útulek z Mohelnice na Šumpersku. Zatím neznámý člověk nebo skupina lidí tam vnikli a protože měli zřejmě dojem, že se psům nedostává řádné péče, dali do všech výběhů vrchovaté porce krmení. Výsledkem byly průjmy a zvracení prakticky všech zvířat.

Vetřelec či vetřelci se dostali do prostor útulku v noci na středu, když přelezli plot a následně vnikli do hospodářské místnosti se skladem. S sebou si přinesli pytel běžně prodávaných granulí z obchodního řetězce, které všem psům nasypali do misek na krmení. K tomu přidali ještě maso z konzerv.

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Tím navíc jejich „pomoc“ zvířatům nekončila. „Všem nastrkali na dřevitou vlnu peřiny. V těchto vedrech, kdy se je snažíme co nejvíce chladit!!! Na zem naházeli deky, ručníky, kožešiny, které jsme měli uskladněné na zimu,“ popsali zástupci útulku na jeho facebookovém profilu, podle nichž jde o nepochopitelné jednání.

„Pejsci byli včera všichni nakrmeni dávkou a jídlem, které mají individuální. Ne všichni jedí to samé, někteří mají dietu, další jiný druh granulí a hlavně, někteří berou léky!!! Jeden z nich měl včera úraz, byl ošetřen na veterině a neměl jíst vůbec!“ vysvětlili s tím, že výsledkem rádoby pomoci jsou škody na vybavení útulku i zdraví zvířat.

Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila průjmy a zvracením zvířat. Událostí už se zabývá policie.
Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila průjmy a zvracením zvířat.
Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila průjmy a zvracením zvířat.
Do mohelnického útulku někdo vnikl a připravil psům „hostinu“, která skončila průjmy a zvracením zvířat.
6 fotografií

„Všichni psi mají obrovský průjem, v kotcích bylo z přejezení nazvraceno, jsou apatičtí. Dostali léky a mají dietu. Všechny deky jsou vyhozené, protože byly celé od průjmu a zvratků,“ nastínili pracovníci s tím, že útulek už se obrátil na policii, která se událostí nyní zabývá. Pomoci jí mají kamerové záznamy.

„Určitě by bylo lepší, kdyby se rádoby ‚záchranáři‘ sami přihlásili nám nebo na policii,“ vyzvali zástupci útulku, kteří podotkli, že mohlo dojít k vážným zdravotním následkům u zvířat, ale rovněž také k napadení vetřelců, neboť někteří psí obyvatelé útulku mohou být agresivní.

„Jsme z toho činu všichni nešťastní, znechucení a přijde nám to absolutně nepochopitelné,“ zakončili pracovníci svůj příspěvek, který na sociálních sítích vyvolal velkou odezvu. Kromě odsuzování činu už někteří lidé nabídli útulku pomoc.

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