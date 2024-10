Znít jako Kabát či Harlej? My chceme být originální, hlásí rocková Utopie

„Hrajeme spolu už rok, ale loni jsme hráli jen covery, písničky jiných kapel. Teprve letos jsme naplno začali s vlastní produkcí,“ přibližuje zpěvák a zakladatel Utopie Martin Kuchař. První EP (z anglického „extended play“, obvykle soubor pěti šesti písniček – pozn. red.) s názvem Život nebo Smrt se podle Kuchaře těší oblibě posluchačů.

„Stále se snažíme oslovit nové a nové fanoušky, ale zatím máme jenom pozitivní ohlasy,“ libuje si osmadvacetiletý rocker. Život nebo Smrt nabízí pět písniček, které se tématy věnují životním nesnázím i lásce.

„Asi to může působit ironicky, vzhledem k tomu, že jsme rocková kapela. Ale náměty na texty píše sám život. Každý text se dá interpretovat více způsoby, vždy je na posluchači, jak si význam vyloží. Je to hodně na zamyšlení. Snažíme se dělat texty, které jsou víc do hloubky,“ podotýká Kuchař s tím, že i chystané album plánované na příští léto by se mělo nést v podobném duchu.

„Až na pár výjimek od našeho kytaristy Honzy texty skládá prakticky jenom Martin. Vždy s něčím přijde a my k tomu ‚jen‘ doděláme hudbu,“ směje se baskytarista Lukáš Fedor. Utopie na konci července vydala k titulové písničce, jež má stejné jméno jako EP, také videoklip.

Lukáš Fedor, baskytarista olomoucké rockové kapely Utopie

Na serveru YouTube od té doby posbíral přes šestnáct tisíc zhlédnutí. Nic se ale neobešlo bez komplikací, chvíli si skupina myslela, že z vysněného videoklipu sejde.

„Natáčení videa bylo už v pokročilejší fázi, ale neprobíhalo to způsobem, jaký jsme si přáli, proto jsme museli s tehdejší natáčecí společností ukončit spolupráci. Oslovili jsme režiséra Pavla Svozila, který začal prakticky od nuly a video zpracoval skvěle. Za to mu patří velké díky,“ líčí Kuchař.

Kvůli kapele opustil baskytarista Ameriku

Zajímavostí je, že právě píseň Život nebo Smrt má necelých šest minut, a to není nejdelší skladbou v repertoáru Utopie. „Máme tam jeden song, Rande, a u toho mi vždy totálně umírají prsty,“ svěřuje se Fedor.

„Ale jinak záleží na rytmu a pasáži. Já nejsem trsátkový, všechno hraju rukama. Takže když je u nějaké písničky pět minut stejné tempo, kolikrát si člověk ani neodpočine. Já jsem vždy hrál trochu jiný styl, jsem metalista, ale člověk se do toho dostane. Je potřeba cvičit, cvičit a cvičit,“ dodává baskytarista. To zpěvák prý podobné problémy nemá.

„Mně upřímně to dlouhé nepřijde. Když jsem v tom ději a pohltí mě flow, užívám si to a přijde mi, jako by to mělo třeba jenom polovinu. Klidně bych si dal i delší skladby,“ škádlí Kuchař v nadsázce svého baskytaristu.

Fedor se kvůli možnosti podílet se na projektu Utopie vrátil z Jižní Ameriky, kam odcestoval na dobu neurčitou. „Měl jsem tam kamaráda z dětství, který tam pracuje. Přijel jsem ho pozdravit, ale pak jsem se odtrhl a začal sám projíždět celou Jižní Ameriku,“ vypráví Fedor.

A byl zrovna v Chile, když mu na mobilu pípla zpráva od starého známého. „Už delší dobu jsem chtěl hrát, ale začínat bez ničeho a nikoho je vždy složité. Proto jsem rád, že mi Marťa napsal, skočil jsem de facto do rozběhnutého projektu. Sedli jsme si jako parta a pak už to šlo spontánně,“ vykládá Fedor.

Ať si lidé jednou řeknou – Jo, to zní jako Utopie

Utopie má čtyři členy. Vedle Kuchaře a Fedora ještě bubeníka Davida Bezu a kytaristu Jana Pospíšila. „Vše si děláme sami, momentálně nemáme nikoho jiného, kdo by se podílel i na nehudebním chodu kapely,“ povídá Kuchař.

S hudební branží má už zkušenosti. Třebaže sám na žádný hudební nástroj nehraje, zpěv je jeho velkou vášní. Před lety spoluzaložil kapelu Detox Rock, která objížděla vesnické zábavy, a už více než tři roky vede také Harlej Revival Olomouc, který vystupuje na menších festivalech. 21. září se představí například na Kulturním jarmarku v Zábřehu na Moravě, o týden později na Svatováclavských slavnostech až v Českém Krumlově.

S Utopií má taktéž nemalé cíle. „Jednou bychom chtěli hrát na nějakém velkém festivalu, minimálně třeba Hrady CZ,“ zasní se Kuchař. „Jasně, není to otázka dvou let, ale já jsem toho názoru, že v momentě, kdy fakt chceš, tak jsi schopný toho dosáhnout. Je to určitě o budování. Ale myslím si, že když kapela šlape, funguje, tak je to otázka třeba sedmi osmi let,“ předjímá Kuchař.

Na rozdíl od Harlej Revival ale touží být s Utopií jedinečný. „Každý se mě ptá, ke komu bychom se přirovnali, ale to já právě hrozně nechci dělat. Chceme mít svůj způsob, svoji cestu, aby si lidi jednou řekli: Hele, tohle zní jako Utopie. Ne jako Kabát, Harlej nebo něco podobného,“ představuje Kuchař vizi kapely.

„Aby si nás posluchač dovedl asociovat, abychom měli svůj unikátní a originální styl,“ přidává se Fedor. Kapela je po vydání EP dle jeho slov ještě mnohem více zavřená ve zkušebně ve Velkém Týnci za Olomoucí, kde stále dokola zkouší.

„Taky už začínáme plánovat vlastní vystoupení, ale to je spíš záležitost až příštího roku,“ poodkrývá Kuchař. Posluchače chce však navnadit na druhý videoklip z EP Život nebo Smrt. „Měl by vyjít do konce roku,“ povídá. K jaké písničce bude, prozradit ale nechce. Prý ale bude opět o co stát.