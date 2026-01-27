Podle nich šelmu v zimě neodradí ani elektrické ohradníky. Ochranáři chovatele nabádají: nebuďte snadná kořist a lépe zabezpečte svá stáda.
Farmáře v Maršíkově vlci zastihli nepřipraveného, pastviny měl obehnané jen obyčejným pletivem. „Má to tak drtivá většina zdejších zemědělců a doposud to stačilo. Za doby, co chovám ovce, jsem s vlky problém neměl, až teď,“ svěřil se majitel maršíkovské farmy Petr Lažek.
Jednalo se o typický surplus killing efekt, kdy predátor zabije více kořisti, než dokáže okamžitě zkonzumovat. Je to bohužel instinkt a přirozené chování šelmy.