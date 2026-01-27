Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

ilustrační snímek | foto: Hbutí Duha

Lenka Muzikantová
  20:00
Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset zabitých a několik potrhaných kusů. Tamní farmáři hlásí, že vlčích přepadů přibývá a působí velké škody.

Podle nich šelmu v zimě neodradí ani elektrické ohradníky. Ochranáři chovatele nabádají: nebuďte snadná kořist a lépe zabezpečte svá stáda.

Farmáře v Maršíkově vlci zastihli nepřipraveného, pastviny měl obehnané jen obyčejným pletivem. „Má to tak drtivá většina zdejších zemědělců a doposud to stačilo. Za doby, co chovám ovce, jsem s vlky problém neměl, až teď,“ svěřil se majitel maršíkovské farmy Petr Lažek.

Jednalo se o typický surplus killing efekt, kdy predátor zabije více kořisti, než dokáže okamžitě zkonzumovat. Je to bohužel instinkt a přirozené chování šelmy.

Vít SlezákAgentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

