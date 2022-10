„Jako v apokalypse“. Policie popsala vraždu mladíka z Losin, zemřel i útočník

„V pátek 28. října v noci jsme přijali na tísňovou linku 158 oznámení, že se v bytovém domě v obci Velké Losiny ozývá křik,“ uvedla policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Na místo vyrazila policejní hlídka, která v chodbě domu spatřila mladíka útočícího s nožem a tyčí v ruce na muže, který ležel na zemi.

„Agresor na opakované výzvy policistů, aby svého jednání zanechal, nereagoval a ve zběsilém útoku pokračoval. Po opakovaných marných výzvách útočník zaútočil i na hlídku, proto byl jeden z policistů nucen použít služební zbraň,“ popsala mluvčí.

„Útočník byl zasažen do ruky a poté, co v útoku i nadále pokračoval, byl dalším výstřelem zasažen i do druhé ruky a teprve poté se policistům podařilo jeho běsnění zastavit,“ doplnila.

Policisté poskytli oběma zraněným první pomoc a přivolali záchrannou službu. „Lékař na místě konstatoval smrt sedmnáctiletého napadeného chlapce. O rok starší útočník byl transportován do nemocnice, přes veškerou poskytnutou péči však zemřel,“ řekla mluvčí.

„Přesnou příčinu úmrtí útočníka i oběti a také to, zdali mladíci byli pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, určí nařízené soudní pitvy,“ doplnila.

V domě byla apokalypsa

„Když se policejní hlídka dostala do domu, tak zjistila, že se ocitla v apokalyptické situaci. Vnitřek domu byl pokryt krví,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický.

Útok označil za brutální a zběsilý. Mladý muž podle něj svému kamarádovi zasadil desítky bodných ran do různých částí těla.

„Útočník použil dva nože, které zlomil. Útočil i zlomenou tyčí od smetáku,“ podotkl Lisický.

Na místě činu kriminalisté zajistili lysohlávky. „Čeká nás teď hodně práce, protože je nutné dopátrat bližší okolnosti a motiv, proč se něco tak otřesného vůbec odehrálo,“ řekl Lisický. Postup zasahujících policistů, kteří na pachatele dvakrát vystřelili, podle něj zřejmě prošetří Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem ke smrti útočníka bude případ zřejmě odložen.