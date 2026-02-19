Muže viní ze tří pokusů o vraždu, pobodal taxikářku a najel do vozu v protisměru

Kriminalisté obvinili z pokusů o vraždu tří lidí osmatřicetiletého muže, který podle nich v úterý bodl v Šumperku taxikářku kuchyňským nožem do krku a ujel s jejím autem. Při následném policejním pronásledování úmyslně narazil do protijedoucího auta. Zranil přitom další dva lidi. Na tiskovém brífinku to dnes řekl vedoucí krajského policejního odboru obecné kriminality Jan Lisický.
Taxi Letiště Praha (ilustrační snímek)

Taxi Letiště Praha (ilustrační snímek) | foto: Letiště Praha

Muž chtěl podle kriminalistů tímto činem spáchat sebevraždu, za sebou měl již několik neúspěšných pokusů. Soud ho dnes poslal do vazby.

Policisté dnes oznámili, že zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže pro dva pokusy o vraždu na třech osobách. K incidentu došlo v úterý kolem půl desáté dopoledne.

„Obviněný muž na čerpací stanici v Šumperku nasedl na zadní sedačky vozidla taxi s úmyslem zmocnit se vozidla, se kterým se rozhodl spáchat sebevraždu,“ uvedl šéf krajských kriminalistů Jan Lisický.

Poté, co řidička i útočník dorazili k rybníku Benátky v odlehlé lokalitě, vzal pachatel kuchyňský nůž a bez varování bodl taxikářku do pravé části krku.

„Potom z auta vystoupil, bezvládnou řidičku vyvlekl z auta a pohodil ji na zem. Z místa činu následně odjel,“ pokračoval mluvčí.

Na místo nejprve dorazily policejní hlídky a následně i kriminalisté. Ti ztotožnili čtyřiačtyřicetiletou zraněnou taxikářku a zahájili pátrání po černém taxikářském superbu, který útočník řidičce ukradl.

Vozidlo se následně podařilo policistům vypátrat v obci Šumvald na Šumpersku, odkud se řidič pokusil policejní hlídce ujet. Během honičky s policisty řidič překročil rychlost 140 kilometrů v hodině.

„Vyrazil směrem k obci Dolní Libina a stále zrychloval. Rychlost se pohybovala přes 140 kilometrů v hodině,“ uvedl Lisický s tím, že na dlouhém rovném úseku se ujíždějící řidič rozhodl přejet do protisměru a čelně se střetnout s protijedoucí Octavií.

Díky pohotové reakci řidiče se podařilo vyhnout čelnímu střetu, přesto došlo k vážné srážce obou vozidel. „Řidič i 49letá spolujezdkyně byli během nehody zraněni,“ poznamenal Lisický s tím, že oba pasažéři jsou naživu, a to i díky bezpečnostním prvku jejich vozidla.

Útočníka policisté na místě zadrželi. Podle Lisického vyšla dechová zkouška na alkohol pozitivní s hodnotou přes jednu promile alkoholu. Orientační test na návykové látky byl negativní.

Policisté proto útočníka obvinili ze dvou pokusů o vraždu celkem tří lidí. „V prvním případě mělo jít o pečlivě naplánovanou a provedenou vraždu. V druhém případě se jedná o takzvaný nepřímý úmysl, opět dopředu promyšlený a cíleně provedený,“ objasnil šéf krajských kriminalistů.

Útočník se v tuto chvíli nachází ve vazbě. V případě, že muž bude soudem uznán vinným, hrozí muži vězení až na 20 let, případně výjimečný trest.
Podle informací policie muž v minulosti konzumoval drogy i alkohol a žil na okraji sociálního prostředí. „V průběhu svého života se několikrát pokusil o sebevraždu,“ uvedl Lisický.

Letos jde o třetí vražedný útok v Olomouckém kraji. Během minulého roku vyšetřovali olomoučtí krajští kriminalisté takových útoků celkem 15.

Podle mluvčího Fakultní nemocnice Olomouc Adama Fritschera je žena hospitalizovaná na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).

Násilných činů v Sudetech přibývá

Místní se vyjadřují také na sociálních sítích s tím, že v ulicích podle nich není bezpečno. „Už i já se bojím chodit sám ve večerních hodinách. Díky socioekonomickým problémům se nám právě zvyšuje množství těchto prapodivných existencí. Z mnoha lokalit se stala místa, kde se bojí i lidé chodit,“ uvedl v komentáři na Facebooku například Zdeněk Mikulík.

“To víte, že máme strach. Nikdo vám nezaručí, že to byl jeden incident a nic podobného se nebude opakovat. Možná by pomohly kamery do auta nebo plexiskla mezi řidiče a zadní sedačky. My teď ale všichni hlavně doufáme, že to paní přežije,“ popsal šumperský taxikář, jenž si nepřál být jmenován.

Problémový sever. Násilných zločinů je v pohraničí více, důvodem je i těžší život

Na sociálních sítích se již objevily příspěvky s poptávkou po vyhotovení
plexiskla do auta. Případ napadení taxikáře se stal v Šumperku i na podzim roku 2024. Tehdy třiadvacetiletý muž začal řidiči fyzicky vyhrožovat a uhodil jej pěstí. Řidič se nakonec ubránil tím, že po útočníkovi vystřelil z plynové pistole.

Policisté sledují celkově zvýšenou kriminalitu na severu Olomouckého kraje. Na Šumpersku a Jesenicku je dlouhodobě vyšší počet trestných činů v přepočtu na obyvatele než v jiných okresech. Nejčastější násilné skutky jsou podle policie stejné i jinde, v Sudetech jich je ale víc.

