Jaroslavu Havlíčkovi, jenž má bohatou trestní minulost, hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 let vězení.

„Obžalovanému je kladeno za vinu, že ve večerních hodinách v Olomouci na ulici Střední Novosadská poškozeného fyzicky napadl a bodl čepelí nože, v důsledku čehož dotyčný utrpěl mnohočetná poranění,“ uvedla státní zástupkyně Tereza Zelíková.

Útok byl podle ní veden nožem do pravé části hrudníku a Havlíček si musel být vědom, že může způsobit vážná až život ohrožující zranění. To se nestalo jen shodou šťastných náhod.

Obhájkyně Tereza Škařupová s tímto výkladem nesouhlasila. „Obžalovaný se necítí být vinen ze skutku tak, jak je popsán v obžalobě. Je vytržen z kontextu událostí. Obžalovaný jednal v sebeobraně, situaci předcházel slovní konflikt, který se přenesl do konfliktu fyzického. Poškozený měl do ruky vzít nůž jako první,“ shrnula.

Motivem činu byla podle Havlíčka roztržka kvůli ženě, jež byla v neobydlené budově s oběma muži. Všichni prý byli opilí, po slovní potyčce na něj druhý bezdomovec vytasil nůž, který mu přiložil pod krk. Při následné potyčce pak obžalovaný muže několikrát bodl, nicméně sám také utržil zranění. Odmítl ale, že by chtěl soka zabít.

„Řekl, že má nějaké bydlení a že mě k němu zavede. Upozorňoval jsem ho, že by neměly být žádné zbraně na místě, kam chodí osoby pod vlivem různých látek. Byl po toxické psychóze, k psychiatrovi nedocházel, i když měl, nebral ani předepsané léky,“ řekl obžalovaný s tím, že muž ho prosil o ochranu před lidmi, kterým měl pod pohrůžkou násilí vařit pervitin.

Havlíček byl v minulosti už mnohokrát trestaný, za majetkovou a násilnou trestnou činnost byl odsouzen celkem sedmkrát. Z vězení naposledy vyšel v červenci 2023 poté, co si odpykal tříletý trest, mimo jiné za pokus o ublížení na zdraví. Na jeho chování mělo podle něj vliv vyrůstání v rodině, v níž docházelo k domácímu násilí ze strany otce.

Svědkyně potyčky si nic nepamatuje

Během líčení zazněly i výpovědi svědků. Žena, kvůli níž údajně roztržka vznikla, si události osudného večera podle svých slov detailně nepamatuje. Připustila, že byla silně opilá.

„Znali jsme se 24 hodin. Seznámili jsme se na nádraží, pak odešli do squatu. Obžalovaný za mnou v noci přišel, že je pořezaný na ruce a že je pořezaný i ten druhý. Když jsem se ráno vzbudila, byli už oba pryč,“ popsala.

Podle další svědkyně se k sobě na druhý den oba muži nechovali nepřátelsky. „Říkali, že to byly žabomyší války, že měli popito a navzájem se pobodali,“ vylíčila.

Zazněl také znalecký posudek ke zraněním napadeného od soudní lékařky Kateřiny Vránové. „Nejzávažnější bylo poranění břicha a ledviny, které mohlo způsobit krvácení do dutiny břišní a život ohrožující stav,“ přiblížila. Jen díky šťastné náhodě podle ní nenastalo krvácení do dutiny břišní, které by oběť přímo ohrozilo na životě.

Soudce Vladimír Najdekr přečetl výpověď nyní již zemřelého napadeného muže. „Znal jsem ho asi týden, celou dobu se mnou bydlel v neobydleném domě. Domů jsem ho vzal, protože mi ho bylo líto a protože jsem chtěl společnost. Přes den jsme bývali společně a popíjeli alkohol,“ nastínil muž na policii s tím, že když se Havlíček napil více alkoholu, měl silácké řeči a zdůrazňoval svou znalost čtyř bojových sportů.

Samotný okamžik útoku si oběť kvůli množství vypitého alkoholu příliš jasně nevybavovala. „Útok byl rychlý, bylo to jednorázové. Já jsem v ruce žádný nůž neměl, Havlíčka jsem nebodl ani nijak nenapadl,“ uvedl a dodal, že mezi nimi neproběhla před napadením žádná hádka. Obžalovaného se před policií snažil krýt, odmítal i lékařské ošetření.

„Šel jsem spát. Havlíček mě vzbudil a říkal, že má ruku v háji. Přišel za mnou znovu ráno, byl jsem opilý, takže mi to bylo jedno. Druhý den jsme šli k Penny Marketu a popíjeli víno, věděl jsem, že jsem pobodaný, ale bylo mi to jedno,“ popisoval podle záznamu napadený při výslechu. Soudce posléze odročil jednání na 22. července.

Další útok jiného bezdomovce už muž nepřežil

Jednačtyřicetiletý napadený muž se v nemocnici zotavil, letos v květnu se ale stal obětí dalšího útoku, který už nepřežil. Čtyřiadvacetiletý pachatel, který je rovněž bez domova a potýká se se závislostí na drogách, ho podle šéfa krajské kriminálky Jana Lisického drasticky usmrtil. Policisté pachatele ještě ve stejný den zadrželi, k činu se přiznal.

Hádka podle něj vznikla kvůli matraci. „Uvedl, že kamaráda napadl po předchozí rozepři a popsal rány pěstí, kopání do hlavy, skákání po těle. Jakmile muž upadl do bezvědomí, místo činu opustil a potuloval se po Olomouci,“ přiblížil Lisický. Už dříve trestanému mladíkovi za zločin hrozí rovněž až osmnáct let vězení.

Násilné činy nejsou v komunitě bezdomovců ojedinělé. V Olomouckém kraji vyšetřovali kriminalisté zkraje roku i vraždu v Přerově, kde nožem zaútočil jednatřicetiletý muž.

Tělo oběti následně přikryl matrací a zapálil. Popelem lehl celý bývalý nádražní domek, v němž muži přebývali a kde drobné hádky vyústily ve smrtící útok. Pachatele dopadli policisté o den později na místě požáru, k činu se přiznal.

Vraždy či pokusy o ně nejsou mezi bezdomovci podle ČTK v kraji ojedinělé, loni ve statistikách zabíraly hned polovinu z celkových šesti případů tohoto trestného činu. Dva pokusy o vraždu v této komunitě vyšetřovali kriminalisté v Olomouci, jednu v Prostějově.

„Vysvětlení pro to není, je to tradiční vývoj vražd. Prostředí, ve kterém se tito lidé pohybují, doprovázené konzumací alkoholu a návykových látek, vybízí k tomu, že to takto končívá,“ shrnul Lisický.