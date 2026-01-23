Muž napadl bratra i matku a vyhrožoval jim zabitím, pak najížděl na policistu

Rostislav Hányš
  13:56
Svou matku, bratra a mladou ženu podle kriminalistů tento týden napadl v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku osmadvacetiletý muž. Také jim vyhrožoval zabitím a podpálením domu, až se vrátí. Podle obvinění z pěti trestných činů agresorovi hrozí až dvanáct let vězení.

Agresor ujel s tímto autem, kterým najížděl i na policisty. | foto: Policie ČR

„V úterý 20. ledna 2026 po osmnácté hodině jsme přijali oznámení od padesátileté ženy, kterou měl doma v obci Lipník nad Bečvou, část Trnávka, napadnout její osmadvacetiletý syn. Policisté na místě zjistili, že útočník fyzicky napadl nejen matku, ale i bratra a jednadvacetiletou ženu přítomnou na místě,“ popsal zásah policejní mluvčí Libor Hejtman.

Mladé ženě, která následně skončila v olomoucké nemocnici, po napadení také ukradl batoh s peněženkou a mobilním telefonem.

„Než z domu agresor odjel, všem doma vyhrožoval zabitím a podpálením domu, až se vrátí. Poté z místa ujel vozidlem Mitsubishi Outlander. Policisté po něm začali pátrat,“ vylíčil další dění Hejtman.

Zhruba po třech hodinách se agresor autem vracel k domu. „Když zahlédl dva kriminalisty hovořící s další osobou, jak stojí u služebního vozidla v civilním provedení, sešlápl plyn a na jednoho policistu a jednoho civilistu úmyslně najel. Oba muži stačili před najíždějícím vozidlem uskočit. Útočník z místa ujel a policisté jej během pár hodin vypátrali a zadrželi,“ uvedl Hejtman.

Kriminalisté muže z Přerovska stíhají pro podezření ze spáchání pěti trestných činů. Násilníka obvinili z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, loupeže, nebezpečného vyhrožování, ublížení na zdraví a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V minulosti byl totiž již třikrát odsouzen pro různorodou trestnou činnost, násilnou, majetkovou i obecně ohrožující. Také má platný zákaz řízení motorových vozidel.

„Obviněný muž skončil ve vazbě a hrozí mu trest odnětí svobody na pět až dvanáct let,“ doplnil Hejtman.

