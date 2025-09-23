Učitelé pili ve škole alkohol, spory o výpověď vyhrávali. Ústavní soud byl proti

Podle ÚS je verdikt obecných soudů odtržený od reality a přehlíží podstatné okolnosti.
„Jejich hodnocení je libovolné, nerozumné a opomíjí obecné požadavky na funkci pedagoga, který má jít žákům příkladem a musí svým povinnostem čelit opravdově a důstojně. Pro odmítnutí dechové zkoušky musí mít pedagog tím spíše legitimní, omluvitelné důvody,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Pavla Šámala. Takové důvody ale v řízení nezazněly.
„Máme z toho obrovskou radost jak z hlediska nálezu, tak odůvodnění, které z mého pohledu reflektuje nejen právní stránku věci, ale i spravedlnost,“ řekla novinářům právní zástupkyně školy Irena Valíčková, jež přepjatě formalistické požadavky na zaměstnavatele při ukončování pracovního poměru považuje za obecnější problém. Učitelé se vyhlášení nálezu nezúčastnili.
Na začátku sporu, jejž nyní musí znovu projednat okresní soud v Prostějově, stály události z února 2015. Dva pedagogové nepřišli do výuky a nadřízení je poté našli v kabinetu, kde byly na stole nedopité lahve s alkoholem. Dechovou zkoušku muži odmítli, poté tvrdili, že jsou nemocní, a odešli z práce k lékařům, kteří jim zpětně vystavili neschopenky. K požití alkoholu se přiznal jen jeden z nich.
Učitelé poté nárokovali neplatnost výpovědi a prostějovský okresní soud rozhodl, že k okamžitému zrušení pracovního poměru nebyly důvody. Podobně Krajský soud v Brně konstatoval, že s učiteli nebyly dlouhodobé problémy a šlo spíše o ojedinělý exces.
Rozhodnutí následně potvrdil také Nejvyšší soud, podle kterého mohla škola případně dát učitelům výpověď s běžnou výpovědní lhůtou, nikoliv okamžitě zrušit pracovní poměr. Podle informací ČTK se nicméně učitelé ani po soudních verdiktech už do školy nevrátili.
Verdikt Ústavního soudu nebyl jednomyslný
„Obecné soudy samozřejmě musí přihlédnout k dosavadnímu plnění pracovních povinností vedlejších účastníků, ovšem v nynější věci skutečně nemůže jít s ohledem na vyhrocenost celé situace o rozhodující kritérium,“ uvedl ÚS.
Pokud soudy akceptovaly tvrzení o pracovní neschopnosti učitelů, nezohlednily jejich neobvyklé chování a přístup. „Normální je, když v případě zdravotních problémů zaměstnanec tuto skutečnost sdělí některému odpovědnému vedoucímu pracovníku zaměstnavatele a jde k lékaři,“ podotkl nejvýše postavený tuzemský soud.
„Nikoli, že nikomu nic nesdělí, jde do kabinetu plného lahví s alkoholem a zde se s dalším kolegou zamkne; po otevření se schovává, přítomnému vedoucímu zaměstnanci ohledně své zdravotní indispozice nic nesdělí, posléze bez vysvětlení opustí školu a teprve až poté si nechá dodatečně vystavit pracovní neschopnost,“ dodal.
Tříčlenný senát ÚS rozhodl těsnou většinou, soudkyně Dita Řepková sepsala odlišné stanovisko.
„Chápu lidský rozměr nyní projednávané věci a osobně jsem přesvědčena, že jednání vedlejších účastníků, které bylo důvodem pro rozvázání pracovního poměru, je z mnoha hledisek neakceptovatelné,“ napsala Řepková. Přesto měl soud podle ní stížnost odmítnout s ohledem na zásadu minimalizace zásahů do rozhodovací činnosti obecných soudů.
V Olomouckém kraji se v uplynulých letech odehrálo několik případů opilých pedagogů, po nichž následovala okamžitá výpověď. Například v roce 2010 nadýchala tři promile učitelka z mateřské školy v Petrově nad Desnou na Šumpersku, která tou dobou hlídala 15 děti. Rodiče upozornili starostu a ten poté zavolal policii.
O čtyři roky později dostala okamžitou výpověď i další učitelka ze školky, tentokrát prostějovské. Ta přišla ráno do práce opilá, kolik přesně nadýchala tehdy ředitel instituce nesdělil.