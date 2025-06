Územní rozhodnutí k věžáku v Olomouci musí vydat mimo město, ÚS odmítl stížnost

Místo útoku na vítězství sestup. Hokejisté Prostějova v uplynulé sezoně spadli z druhé nejvyšší soutěže (první ligy) až do poloprofesionální druhé ligy. Navzdory tomu zůstává hanácký celek nadále...

Hanácká voda, vodka B42V Eccentric, rum Heffron, whisky Stará myslivecká, Vaječný sen či Griotka – to jsou asi nejznámější výrobky Palírny U Zeleného stromu, která se pyšní více než 500letou...

Nenápadný muž za velkými počiny. Tak by se dal popsat hokejový trenér Jiří Sklenář. V prvoligovém Přerově trénuje brankáře, což při vší úctě samo o sobě moc sexy nezní. Jenže hlubší zkoumání...

Předsudky, strach, ale také obrovská vlna solidarity a přátelství po generace. To vše před 110 lety v dobách první světové války provázelo příjezd uprchlíků ze severní Itálie na Prostějovsko a...

Býváme hromosvodem vzteku vůči pachateli, počítáme s tím, říká interventka

Premium

Když policie vysílá své lidi do terénu, často sedá do auta i krizový intervent. Je to člověk, jehož hlavním úkolem je postarat se o oběti trestného činu nebo mimořádné události. Pracuje také s...