Recidivista po dvou týdnech znovu ujížděl policii, s autem opět zapadl

Podle nyní zveřejněných informací museli policisté třicetiletého muže opětovně pronásledovat v pátek, a to znovu u Úsova, kde začala i první honička.

„Na muže sedícího v Renaultu Clio, ukradeném předešlého dne z garáže rodinného domu v Úsově, natrefili i díky postřehu všímavých občanů. Jakmile muž zjistil, že je v hledáčku hlídky, sešlápl plyn a najel na zaseté pole, po kterém se pokusil ujet směrem na Královou,“ popsala šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Amatérský pokus ovšem recidivistovi opět nevyšel, a když po zhruba kilometru a půl s vozem zapadl, snažil se tak jako poprvé utéct, ovšem policisté ho i nyní záhy dostihli. Poté absolvoval dechovou zkoušku, která měla opět negativní výsledek na rozdíl od testu na drogy, jenž byl pozitivní na pervitin. Lékařské vyšetření spojené s odběrem vzorků zadržený znovu odmítl.

14. května 2021

Následně ho pak soud poslal do vazby, neboť muž zjevně s porušováním zákona odmítá přestat. Už před první honičkou spáchal podle policie ještě s komplicem sérii vloupání, při které způsobili škodu za 150 tisíc korun. A přestože byl vyšetřován policií, pokračoval i v uplynulých dnech.

„Na svědomí má vloupání do obchodu v Mohelnici či do garáže u domu a v areálu zemědělského podniku v Července. V Úsově pak vnikl do autodílny a vedle notebooku s diagnostikou se v ní zmocnil i Fordu Mondeo jednoho ze zákazníků. Ten chtěl využít jako svůj pojízdný domov, a aby nebyl tolik nápadný, část vozu přestříkal jinou barvou,“ nastínila Vybíhalová.

Celkově muž napáchal škody za 170 tisíc korun. Mondeo mu ale dlouho neposloužilo, neboť s ním při prvním pokusu ujet policii zapadl na lesní cestě.

„Zadržený už byl obviněn z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, a dále také kvůli zjištěné distribuci drog z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Hrozí mu mimo jiné až pětileté vězení,“ uzavřela policejní mluvčí.