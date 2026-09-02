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Mám tady začít střílet? Muž vyhrožoval na úřadu práce, když mu nepřiznali dávku

Autor:
  13:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nespokojený klient způsobil v úterý rozruch na Úřadu práce v Olomouci. Situace se vyhrotila, když se ukázalo, že sedmapadesátiletý muž nedosáhne na vyplacení sociální dávky, o níž byl přesvědčený, že mu náleží. Když mu úřednice sdělila, že nesplnil veškeré administrativní náležitosti, začal vyhrožovat střelbou.

„Mám vytáhnout zbraň a začít tady střílet?!“ Kvůli této výhrůžce vystrašená úřednice zavolala na linku 158.

„Jakmile si muž všiml, že úřednice volá na policii, opravil svou původní výhrůžku. Řekl úřednici, že nevyhrožoval přímo jí, ale taky tím mohl myslet, že půjde střílet někam jinam,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

„To však úřednici v obavách jen utvrdilo a dál komunikovala s policií. Muž pak z úřadu odešel,“ dodal mluvčí.

Policisté ho však díky údajům z úřadu práce do několika hodin vypátrali a zadrželi. „Muž u sebe žádnou zbraň neměl, ani není držitelem střelné zbraně či zbrojního průkazu,“ objasnil Herzán.

Případ se dál vyšetřuje jako podezření z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. „Za uvedené jednání hrozí muži v krajním případě až tři roky pobytu za mřížemi,“ zakončil Herzán.

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