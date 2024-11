Na severu Olomouckého kraje se bouří, chtějí zvrátit rušení poboček úřadu práce

„Rušení hanušovické pobočky úřadu práce považuji za obrovskou chybu. Chtěl bych se sejít se všemi starosty z této oblasti a zkusit společný protest,“ oznamuje první muž Vikantic Libor Sedlařík (nez.).

Obec leží na sever od Hanušovic, takže pokud nebude úřad práce v Hanušovicích fungovat, budou muset lidé z Vikantic jezdit až do Šumperka, kam to mají třicet kilometrů.

„Od nás a dalších vesnic v okolí je to do okresního města hodně daleko. Pro mnohé lidi by to při zhoršené dopravní dostupnosti znamenalo celodenní záležitost,“ zlobí se Sedlařík.

„A netýká se to jenom lidí bez práce, ale také těch, kteří pracují a potřebují vyřídit například příspěvek na bydlení nebo přídavky na děti. Jednoznačně dojde ze strany státu ke zhoršení jím poskytovaných služeb,“ je přesvědčen.

Pobočka obsluhuje rozsáhlou oblast

Hanušovickou pobočku využívají i lidé ze Starého Města pod Sněžníkem, pro které se tak dojíždění rovněž výrazně prodlouží. „Určitě bude dobré, když se s kolegy sejdu a všechno probereme,“ avizuje starosta Lukáš Koreš (nez.).

V samotných Hanušovicích jsou přitom s nastalou situací smíření. „Je to rozhodnutí, které nezměníme. Zatím nedokážu odhadnout, co toto opatření v praxi přinese,“ podotýká starosta Marek Kostka (nez.).

Nejbližší pobočku úřadu práce budou mít obyvatelé Hanušovic ve dvacet kilometrů vzdáleném Šumperku. Podle Kostky by to však nemuselo způsobit vážné komplikace, jelikož na důležitosti nabývá elektronická forma komunikace s úřady.

„Pokud chceme zeštíhlovat státní správu a nebude to (zrušení pobočky) mít dopad na kvalitu poskytovaných služeb, tak je to možná cesta,“ říká starosta.

Zlaté Hory chtějí o pobočku zabojovat

To ve Zlatých Horách chtějí o udržení své filiálky zabojovat. „Pokud půjde o petici za celý sever regionu, tak se k ní připojíme,“ potvrdil starosta městečka Milan Rác (nez.)

„Stát sice argumentuje, že pokročí v elektronizaci systému, ale pořád bude potřeba řadu věcí řešit fyzicky. Bude špatně, když lidé budou muset jezdit nějakých 25 kilometrů až do Jeseníku,“ poukázal.

V celém Česku má být zrušeno 83 poboček, což je víc než pětina. Propouštět se úřad práce nechystá, zaměstnanci by se měli přesunout do větších měst.

Na jihu nečekají potíže

V Litovli by podle starosty Viktora Kohouta (nez. ) neměl s chystaným škrtem nastat větší problém, náhradu najdou obyvatelé v krajském městě.

„Do Olomouce mohou lidé využít vlak či autobus. Cesta zabere zhruba dvacet minut, není to nic dramatického. Jedině snad pro starší lidí, kteří jsou imobilní,“ zmiňuje.

Na sociálních sítích se sice vzedmula vlna kritiky, avšak realita dle odhadu starosty nebude tak dramatická.

„V posledních několika letech byly v Litovli zrušeny pobočky pošty a finančního úřadu. Lidé se ze začátku hroutili a rozhodnutí kritizovali. O týden později už kritika utichla, lidé si na novou situaci zvykli a jezdí do jiných měst, kde pobočky zůstaly,“ připomněl Kohout.

„Podobně to asi dopadne i s pobočkou úřadu práce,“ míní litovelský starosta, který připomíná, že lze nyní spoustu úředních úkonů vyřešit elektronickou formou. „Navíc úřad práce rozhodl a těžko bychom tomu zabránili,“ podotýká.

Nejvyšší nezaměstnanost v regionu je na Jesenicku

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v říjnu zůstala na 4,1 procenta, což je však nejvyšší říjnová hodnota od roku 2016. Úřady evidovaly 17 176 uchazečů o zaměstnání.

Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla na Jesenicku s 5,1 procenta. Počet lidí bez práce zde proti předchozímu měsíci stoupl o 106, což bylo nejvíc v celém Česku.

„Nárůst byl způsoben nejen vysokou sezonností pracovních míst v tomto regionu, ale projevily se zde i důsledky ničivých povodní z letošního září,“ vysvětluje ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Vlastimil Přidal.

Propouští pila Javořice

V současné době ohlásilo větší propouštění vedení pily Javořice ve Ptení na Prostějovsku, kde přijde o práci 32 z celkových 205 zaměstnanců. Firma od začátku příštího roku sníží výrobní kapacitu zhruba o čtvrtinu a omezí také investice.

Redukci odůvodňuje situací na trhu se dřevem, jehož cena výrazně roste a zpracovatelé nemohou rozdíl u zákazníků uplatnit.

Krajská pobočka úřadu práce má podle jejího analytika Jaroslava Mikšaníka nahlášeno ještě další větší propouštění.

„Jedna velká firma nám nahlásila, že v nejbližší době propustí třicet lidí,“ informuje Mikšaník s tím, že jméno společnosti nemůže sdělit. „Zatím však nikdo nehlásil opravdu masivní propouštění ve stovkách zaměstnanců,“ doplňuje.