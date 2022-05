Třetina uprchlíků v kraji už má práci, laborantka vzala místo uklízečky

Do konce dubna obdrželi pracovníci úřadu práce v Olomouckém kraji téměř 1 600 informačních karet od 430 zaměstnavatelů, kterými jim oznamují, že zaměstnali Ukrajince.

Podle statistiky ministerstva vnitra přišlo do regionu ke 2. květnu přibližně 10 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kterým bylo uděleno pobytové vízum. Z toho je celkem 5 654 lidí ve věku 18 až 64 let.

Mezi dospělými převažují ženy, kterých je přes 4 200. „Zhruba 30 procent z dospělých osob už nastoupilo do zaměstnání. S přihlédnutím ke všem okolnostem, jako je jazyková bariéra, péče o děti nebo uznatelnost dosavadního získaného vzdělání, se určitě jedná o vysoké číslo,“ sdělil analytik olomoucké pobočky Jaroslav Mikšaník.

Ukrajinci nejčastěji nastoupili na volná místa pro pomocné a nekvalifikované profese. Jde zejména o uklízečky, pomocné dělníky ve výrobě, ve skladech a pomocné dělníky v zemědělství.

„Mezi další nejčastěji obsazené profese patří montážní dělníci, skladníci a obsluha motorových vozíků, dělnické profese ve výrobě, stavební dělníci, šičky a švadleny,“ vyjmenoval Mikšaník.

„Naopak pouze jednotky osob nastoupily na vysoce kvalifikované profese jako učitelé, překladatelé, laboranti či technici,“ doplnil.

Šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk vidí velký problém v tom, že kvůli válce sice spoustu Ukrajinců do regionu přišlo, ale zejména v první fázi války odešel velký počet mužů zaměstnaných ve firmách v Olomouckém kraji bojovat zpět na Ukrajinu.

Chybí povolaní do zbraně

„Ti, kteří teď nastoupili například ve stavebnictví, ani zdaleka nenahradí výpadek vzniklý hromadným odchodem mužů povolaných do zbraně. Bohužel v průmyslu i stavebnictví jde často o typicky mužské práce, na které nemohou nastoupit ženy,“ sdělil Švamberk.

Schrothovy lázně v Lipové-lázních na Jesenicku zaměstnaly pět ukrajinských uprchlíků. „Čtyři ženy jsme zaměstnali na úklidové práce, ale získali jsme také maséra, což je nedostatková profese,“ uvedl ředitel lázní Michal Dyntera.

I mezi ženami zaměstnanými na úklidové práce jsou ale odbornice. „Máme tady laborantku, pro kterou bychom ale neměli odpovídající práci, nebo kuchařku, která zase nemůže pracovat celý den v kuchyni kvůli péči o dítě,“ popsal Dyntera. Lipovské lázně jsou připraveny přijmout další Ukrajince. „Chybí nám fyzioterapeut, maséři, lékař,“ vyjmenoval Dyntera.

Práci našly Ukrajinky také v zemědělské společnosti Úsovsko. Minulý týden začala pětice žen pracovat jako dojičky v kravínech. „Některé dělaly tuto práci už na Ukrajině, další se rychle zaučily,“ sdělil Ondřej Brzobohatý ze společnosti Úsovsko.

Firma Hanakov Prostějov zaměřující se na kovoobrábění už zaměstnává pět Ukrajinců a přijala by i další. „Poptáváme dlouhodobě manipulanty do výroby. Jsou to profese, kde není vyžadováno odborné vzdělání,“ sdělil Jaroslav Polzer z firmy Hanakov.