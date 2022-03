První děti z Ukrajiny už nastoupily v Olomouckém kraji do škol

Jedna z prvních ukrajinských tříd v Olomouckém kraji otevřela ve čtvrtek v olomoucké základní škole sv. Voršily. Do školy naproti městského tržiště bude docházet osm dětí ve věku od osmi do deseti let, které utekly s rodinami před válkou. Jejich tři čtrnáctiletí sourozenci se stanou součástí osmého ročníku.