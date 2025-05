Tisícům italských rodin se náhle změnil život 20. května 1915, kdy se z rozhodnutí rakousko-uherské armády musely celé vesnice z oblasti Jižního Tyrolska náhle sbalit, nasednout do vlaků a odjet do neznámé země.

„Byli to lidé, kteří do té doby cestovali maximálně do sousední vesnice nebo města, a najednou měli nákladním vozem vlaku cestovat zhruba deset dní do úplně jiného světa. Jejich zavazadlo mohlo vážit maximálně patnáct kilogramů, takže doma museli nechat prakticky všechno,“ přibližuje kurátor výstavy a historik Václav Horák.