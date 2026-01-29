Nemá ani milimetr. Olomoučtí vědci se podíleli na objevení neznámého brouka

Odborníci tuto linii nově popsali jako samostatnou čeleď a nazvali ji Badmaateridae. Název brouka je odvozen od osobního jména Badamnyambuu, zkráceně Badmaa. Právě tak se jmenovala výzkumnice, která brouka při zpracování vzorků půdy objevila.
Pod nečekaným objevem jsou podepsáni kromě výzkumníků z Kanady a Španělska také vědci z Česka, konkrétně z Olomouce. Ti sice přímo v Chile nebyli, avšak jejich analýza potvrdila, že se jedná o dosud neobjevený živočišný druh.
„Přestože je biodiverzita brouků mimo průmyslově vyspělé země stále málo prozkoumaná, identifikace zcela nové čeledi je výjimečná. Tato čeleď vznikla ve stejné době jako savci, ale například o 60 až 70 milionů let dříve než ptáci a asi 90 milionů let před kvetoucími rostlinami,“ uvedl Ladislav Bocák z CATRIN.
Jde sice o prastarou linii, brouk skrytý hluboko v půdě odborné komunitě dosud unikal. V důsledku toho, jak se brouci přizpůsobovali podmínkám pod zemí, mají titěrné tělo, jsou slepí a bezkřídlí.
Vědci zapojení do mezinárodního projektu World Soil Fauna Project několik jedinců nalezli po vykopání asi půl metru hlubokých jam, promytí vzorků půdy a následném vysoušení organického materiálu.
„Vzhled a stavba těla brouka neposkytovaly téměř žádné vodítko k příbuzenským vztahům. Pouze některé rysy ukazovaly, že by mohl mít blízko k elateroidním čeledím, kam patří například i dobře známé světlušky, kovaříci či páteříčci,“ uvedl vědec Dominik Kusý.
Nejbližší exemplář bude k „vidění“ v Londýně
Díky pokročilým technologiím získali vědci i z takto malého jedince dostatečné množství DNA, identifikovali 4200 genů a porovnali je s potenciálně příbuznými skupinami.
„Potvrdili jsme, že se jedná o příslušníka zcela nové čeledi, a určili i stáří této skupiny,“ dodal Kusý.
Badmaater představuje nový přírůstek do rostoucího seznamu linií na úrovni čeledí a podčeledí, jejichž larvy a někdy i dospělci žijí hluboko v půdě. Výzkum podle odborníků rovněž ukazuje, jak velmi staré linie reagují na klimatické změny.
Holotyp, tedy jedinec, který slouží jako reference k popisu, bude uložen v Národním přírodopisném muzeu v Santiagu de Chile. Další exempláře budou v Kanadské národní sbírce hmyzu, pavoukovců a hlístic v Ottawě a Národním přírodovědném muzeu v Londýně.