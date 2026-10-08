Chytrý systém řídí hospodaření s energií ze solárů. Zkouší ho už první domácnosti

Univerzitní tým vyvíjí optimalizační metody a modely strojového učení, které budou tvořit rozhodovací část systému. „Fotovoltaika sama o sobě vyrábí tehdy, když má vhodné podmínky. To ale nemusí být okamžik, kdy je výhodné elektřinu spotřebovat nebo poslat do sítě. Tento nesoulad se snažíme řešit,“ uvedl Jakub Dostál ze společnosti AgreFlex, s níž spolupracuje technologická platforma Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty UPOL a také společnost OLC Systems.
Systém nyní odborníci testují na 150 lokalitách a v pěti energetických společenstvích. „Pracujeme na řešení, které by přineslo jednotlivcům finanční úspory a elektrizační soustavě větší predikovatelnost i stabilitu,“ řekl statistik Ondřej Vencálek, který za přírodovědeckou fakultu vede odbornou část projektu.
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Výsledkem projektu má být chytré řízení domácí energetiky, k čemuž bude využívané zařízení umístěné přímo u zákazníka. To bude komunikovat se střídačem fotovoltaické elektrárny a baterií. Systém má být přitom technologicky nezávislý na cloudových rozhraních výrobců střídačů.
„Cloudová část propojuje údaje o aktuálním stavu domácnosti s předpovědí počasí a výroby, očekávanou spotřebou a cenami elektřiny. Na základě těchto dat algoritmus plánuje hospodaření s energií na hodiny až dny dopředu. Rozhoduje například o tom, kdy baterii nabít či vybít, kdy odložit spotřebu a kdy omezit dodávku přebytků do sítě,“ uvedl mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.
Výpočty zohledňují i budoucí hodnotu uložené energie, která může být kvůli kolísajícím cenám za několik hodin vyšší než v okamžiku výroby.
„Ať elektrárny nedodávají přebytky ve stejný čas“
Vývoj systému reaguje podle univerzity na rychlé rozšiřování domácích fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť. Na konci roku 2025 bylo v Česku připojeno více než 239 tisíc fotovoltaických elektráren a celková kapacita bateriových úložišť přesáhla 2500 MWh. Naprostá většina této kapacity připadala na domácnosti.
„S rostoucím počtem decentralizovaných zdrojů se zvyšují nároky na řízení energetické soustavy. Domácí elektrárny vyrábějí podle podmínek slunečního svitu, nikoliv podle aktuální nabídky a poptávky. Bez chytrého řízení proto mohou tisíce elektráren dodávat přebytky ve stejnou dobu, kdy ceny elektřiny mohou klesat až do záporných hodnot, nebo naopak odebírat elektřinu v období vysoké poptávky,“ vysvětlují výzkumníci.
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Chytré řízení může podle odborníků pomoci nejen majitelům domácích elektráren, ale také elektrizační soustavě. Při přebytku energie může domácnost například nabíjet baterii nebo zvýšit vlastní spotřebu, při nedostatku naopak odběr snížit nebo dodat uloženou elektřinu do sítě.
Vývojáři, mezi nimiž jsou i doktorští studenti, počítají také s dalším rozšiřováním systému. V budoucnu by mohl řídit nabíjení elektromobilů nebo provoz tepelných čerpadel a umožnit agregaci flexibility, tedy koordinované řízení většího množství menších zdrojů a spotřebičů.
Výzkumně-vývojový projekt běží od května 2025 a potrvá do května příštího roku. Na místa zapojená do pilotního testování tak může v budoucnu navázat větší rozšíření služby.