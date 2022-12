Rektor olomoucké univerzity ustál pokus o odvolání, má spory s fakultou

Hlasování bylo tajné, předcházela mu dvouhodinová debata, ve které zaznívaly argumenty obou stran.

„Beru si z toho ponaučení pro zbytek mého mandátu, který, doufám, budu schopen dokončit. Doufám, že tyto kritické, vypjaté diskuse pomohou univerzitě dostat se z této krize,“ uvedl po hlasování rektor Martin Procházka.

„Čekají na to i ostatní univerzity, problémy vysokoškolských stavů jsou po celé republice,“ uvedl po volbě rektor Martin Procházka. Přiznal, že uvažoval o tom, zda neodstoupí. Vysoký počet hlasů pro něj bere jako závazek.

Při pokusu o odvolání dostal dokonce větší podporu než při volbě loni v dubnu. Tehdy dostal v prvním kole jedenáct hlasů, ve druhém pak 14 z celkových 25.

Odvolat rektora chtěla Přírodovědecká fakulta

Odvolání požadovali zástupci přírodovědy především kvůli výpovědi děkanovi jejich fakulty Martinu Kubalovi, kterou mu dal rektor na začátku října.

Procházka ji poté na konci listopadu odvolal kvůli dvojímu právnímu výkladu, podle zástupců fakulty však tímto porušil zákon o vysokých školách, zákoník práce i kolektivní smlouvu.

Vyčítali mu také jeho údajné selhání v souvislosti s etickými kauzami na UP a také řadu zamlčení skutečností z jeho strany.

Rektor tato pochybení odmítl. Poukázal na to, že návrh je reakcí na jeho výpověď děkanovi Kubalovi a má odvrátit pozornost od skutečností, kvůli nimž děkan výpověď dostal.

Jde o použití e-mailové korespondence zaměstnanců univerzity děkanem ve sporu s jedním se zakladatelů ústavu CATRIN. Podle vedení UP tím mohla být ohrožena osobnostní práva na univerzitě.

Vedení univerzity kvůli tomu podalo trestní oznámení, podnětem se zabývá policie. Právě otázka integrace výzkumných kapacit do ústavu CATRIN, kam se přestěhovala i špičková pracoviště přírodovědy, celé spory na univerzitě zastřešuje, a to už téměř tři roky.

Řešila se hlavně etika vědecké práce

V dvouhodinové diskusi zaznívaly na senátu argumenty obou táborů. Jeden ze senátorů označil za největší problém především etické kauzy, které se na zdejší UP řeší dlouhodobě v souvislosti s etikou vědecké práce a publikování jejích výsledků.

„Etické kauzy jsou to hlavní, co dusí tuto univerzitu,“ přiznal také rektor. Uvedl, že do budoucna bude dbát na to, aby se tyto otázky řešily transparentně a rychle, aby se přijaly konkrétní závěry, a to v pracovně i trestně právní rovině.

Procházka je v čele UP od 1. května loňského roku a v čele univerzity by měl stát do konce dubna 2025. Podle zákona rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu prezident s tím, že se pro tento návrh musejí vyslovit nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.

Odvolání rektora je výjimečný krok, v novodobé historii českého vysokého školství se tak dosud stalo jen třikrát. Zatím posledním odvolaným rektorem české veřejné vysoké školy byl Ignác Hoza, který musel v květnu 2010 skončit ve vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.