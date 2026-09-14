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Nový sál na právech, simulátor pro mediky. Univerzita investovala téměř 700 milionů

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  5:53
Nový kampus Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého...

Nový kampus Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. | foto: ČTK

Pohled do nové budovy, která bude sloužit k výuce studentů Lékařské fakulty a...
Pohled do nové budovy, která bude sloužit k výuce studentů Lékařské fakulty a...
Pohled do nové budovy, která bude sloužit k výuce studentů Lékařské fakulty a...
Pohled do nové budovy, která bude sloužit k výuce studentů Lékařské fakulty a...
6 fotografií
Obří investice dokončuje se začátkem akademického roku Univerzita Palackého v Olomouci. Zatímco nová budova v Hněvotínské ulici brzy začne sloužit studentům medicíny a zdravotnických oborů, rekonstrukce budovy A právnické fakulty právě finišuje. Právníci se do ní vrátí až později, slavnostní otevření vysoká škola plánuje na prosinec.

Výrazně větší z obou investic je nová čtyřpodlažní budova, která rozšiřuje areál lékařské fakulty (LF) a fakulty zdravotnických věd (FZV) v Hněvotínské ulici. Univerzita její stavbu zahájila v září 2023, náklady na vybudování objektu a úpravu nejbližšího okolí podle děkana LF Milana Koláře dosáhly přibližně 640 milionů korun. Dvě třetiny částky pokryla dotace ze státního rozpočtu.

Budova nabízí více než sedm tisíc metrů čtverečních užitné plochy. Jednou z jejích dominant je nová velká posluchárna pro přibližně 380 lidí. Právě její kapacita řeší problém, se kterým se fakulta potýkala po navýšení počtu mediků.

„Jako příklad lze uvést studenty 1. ročníku všeobecného lékařství, jejichž počet je přibližně 260, přičemž stávající kapacita největší posluchárny fakulty na teoretických ústavech je zhruba 220 míst,“ upozornil Kolář.

Nový děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc Milan Kolář.

Celkově se podle něj prostory pro výuku díky nové budově rozšíří přibližně o 20 procent. LF má v současnosti přibližně 2 300 studentů. Počty přijímaných na všeobecné lékařství přitom navýšila už dříve v souvislosti s programem pro zajištění dostatečného počtu všeobecných lékařů.

Nová budova jí má umožnit zvýšený počet mediků dlouhodobě zvládat. Do budoucna by nové prostory mohly pomoci pojmout také větší počet zájemců o obor zubního lékařství. Pokud vláda vypíše příslušný dotační program, je podle Koláře fakulta připravena zvýšit počet studentů tohoto programu zhruba o deset procent.

Jednou z nejvýraznějších novinek bude nové zázemí pro praktickou výuku. Do budovy se kompletně přesune centrum pro výuku na simulátorech Centesimo. Fakulta jej nyní dovybavuje nejmodernějšími technologiemi za dalších přibližně 40 milionů korun.

Nový kampus Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
Pohled do nové budovy, která bude sloužit k výuce studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP.
Pohled do nové budovy, která bude sloužit k výuce studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP.
Pohled do nové budovy, která bude sloužit k výuce studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP.
6 fotografií

„Bude se jednat o pracoviště, které jednoznačně splní nejvyšší nároky na tuto nezbytnou součást moderní a efektivní výuky lékařství,“ popsal Kolář. Kromě mediků, kteří si s pomocí simulátoru ověří, třeba jak postupovat při infarktu myokardu, budou zařízení sloužit rovněž studentům FZV. Ta jich má nyní kolem tisícovky a v minulých letech navyšovala počty přijímaných především v oborech, ve kterých chybějí zdravotníci.

„FZV bude v nových prostorách díky moderním simulátorům zajišťovat praktickou výuku zejména v ošetřovatelství, porodní asistenci či záchranářství, ale sloužit budou všem studentkám a studentům našich studijních programů,“ shrnul děkan FZV Jiří Vévoda.

Fakulta už dříve rozšířila kapacity všeobecného a pediatrického ošetřovatelství, radiologické a porodní asistence. Největší část nově přijímaných studentů tvořily podle Vévody budoucí všeobecné sestry.

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„Jsem přesvědčen, že studenti ocení moderní prostory včetně velké posluchárny vybavené nejnovějšími technologiemi, která byla z technického hlediska asi nejnáročnější částí projektu. Velkým přínosem ve výuce bude Centesimo s nejmodernějšími simulátory a zvýšení komfortu přinese samozřejmě i nová menza,“ shrnul k novince děkan LF Kolář. Nová menza v kampusu nabídne zhruba 240 míst k sezení a měla by zvládnout obsloužit až dva tisíce strávníků denně.

Právníci se po dvou letech vrátí

Studenti právnické fakulty (PF) mezi třídami 17. listopadu a Kosmonautů se po rozsáhlé rekonstrukci vrátí do budovy A, která je zavřená od začátku září 2024. Oprava včetně vybavení nakonec vyšla přibližně na 120 milionů korun, z toho 81 milionů pokryla dotace ze státního rozpočtu. Rozsah prací se během oprav zvětšil.

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„Zejména s ohledem na problematický stav původní konstrukce objektu, který naplno odhalily až provedené bourací práce,“ vysvětlil proděkan pro vnější vztahy a investice PF Pavel Petr.

Výsledkem je pět nově vybavených učeben a kompletně zrekonstruovaný sál v někdejší takzvané rotundě. Dohromady nabídnou 327 míst pro studenty.

Dalších 60 vzniklo v úplně novém fakultním auditoriu, které škola vytvořila nástavbou nad rotundou. Nové prostory získají i zaměstnanci. K dispozici budou mít 32 pracovních míst v kancelářích, přičemž součástí stavby je i nová nástavba děkanátu. Rekonstrukce ale nespočívala jen v přidávání místností. Změnila se prakticky celá vnitřní podoba budovy pocházející ze 70. let minulého století.

„Celková rekonstrukce pomohla sjednotit vnitřní design budovy a zcela odstranila interiérovou vrstvu, která pocházela z období výstavby objektu v 70. letech minulého století a byla poplatná tehdejší době normalizace,“ podotkl Petr. Výraznou proměnu prodělalo rovněž technické vybavení objektu.

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Nově má komplexní vzduchotechniku a chlazení, je napojený na centrální městský zdroj tepla. Část střech tvoří vegetační plochy a popínavá zeleň má postupně zakrýt také některé technologie umístěné na střeše. Podle Petra právě technologická modernizace umožní lépe kontrolovat kvalitu prostředí uvnitř budovy a současně snížit náklady na její provoz.

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