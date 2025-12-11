Regionální trať Uničovku využívá čím dál víc lidí, potenciál brzdí málo parkovišť

V polovině roku 2023 zavedl Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KDISOK) pásmový provoz spěšných vlaků. Těmi se dá 29 kilometrů mezi Uničovem a Olomoucí ujet za 18 minut a čtrnáctikilometrová vzdálenost ze Šternberka do krajského města za osm.
Kromě nich jezdí každou hodinu osobní vlaky a další vložené spoje v pracovních i víkendových dnech, koordinátor hlídá i návaznost na autobusy. Minulý rok navíc České dráhy na modernizovanou trať vybavenou trolejemi i evropským zabezpečovačem ETCS nasadily nejnovější jednotky RegioPanter.
„Poptávka cestujících je velmi vysoká, v současné době přepravíme přes sedm tisíc cestujících za den. Číslo překonává původní odhady, protože když se celý projekt chystal, počítalo se se 4,5 tisíci cestujícími denně,“ uvedla koncem listopadu ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.
Počet cestujících na trati mezi Olomoucí a Šumperkem se podle Českých drah stále zvyšuje, meziroční nárůst činí zhruba šest procent. Suchánková to zdůvodnila výrazným zkrácením jízdní doby.
Vliv mají nepochybně i RegioPantery druhé generace s konstrukční rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, které umožňují bezbariérový přístup a jsou vybavené klimatizací i bezdrátovým připojením k internetu. KIDSOK očekává další pozvolný nárůst počtu cestujících i v příštích letech.
Vliv na to bude mít kromě složité dopravní situace v Olomouci také chystané rozšíření placeného parkování v krajském městě a nová obytná výstavba v obcích podél trati. Tomu by ale mělo odpovídat také okolí stanic a zastávek.
„Určitě bych si přál, aby byla trať pro Uničov jen přínosem, ale vnímám i nedostatky v podobě možnosti parkování aut a uschovávání kol. Nyní na tom zdlouhavě se Správou železnic pracujeme. Protože pokud má cestující využívat komfortu rychlého spojení s Olomoucí, musí mít i komfortně pořešeno zabezpečení auta či kola,“ říká uničovský starosta Radek Vincour (ODS).
Město v okolí vlakové stanice nemá žádné vlastní pozemky. Přepravovat se po Uničovsku na kole je přitom velmi pohodlné, město pravidelně sbírá ocenění za nejlepší cyklistickou infrastrukturu v Česku.
„Poukazovali jsme na to v souvislosti s elektrizací trati, ale nebyly peníze ani projekt. Přemýšlíme aspoň o moderní kolárně se zabezpečením na čip, stávající stav s přístřeškem je tristní. Šlo by o modulové provedení s kapacitou 60 až 70 míst. Stejně tak tu těžko hledají místo lidé, kteří dojedou na vlak z okolních vesnic autem. Například zatímco Šternberk má své parkoviště u nádraží, u nás jde o aspoň nějaká parkovací místa,“ srovnává Vincour.
Pozor na zpoždění, cestující to může odradit
Šternberské přednádraží dokončené před čtyřmi lety má podobu dopravního terminálu, kam se vejde i stovka aut. „Přesto registrujeme, že nám narůstá počet aut před nádražím,“ líčí starosta Šternberka Stanislav Orság (ODS).
„Do budoucna proto zvažujeme parkoviště rozšířit, protože začíná narážet na své limity. Každopádně o zpoplatnění neuvažujeme. Chceme, ať lidé vlakem jezdí. Placení bychom zaváděli jen jako regulaci, kdyby toho někdo zneužíval, ale takové indicie nemáme,“ sděluje Orság.
I tady přestává zázemí pro kola stačit. Nyní jsou u nádraží klasické stojany. „Záměry úschovny pro kola byly, tehdy jsme se snažili se Správou železnic a Českými drahami něco zakomponovat, ale naše představy na cykloboxy se nepotkaly. Nyní máme požadavky od lidí, že nějaké úschovny by chtěli. Ať je to uzamykatelné a kolo zůstane v suchu při dešti i sněhu,“ vykládá Orság.
Celkově přínos Uničovky chválí. Například před třemi lety otevřené akvacentrum hlásí návštěvníky z okolí i vzdálenějších míst. Přijet vlakem do Šternberka a dojít kilometr pěšky totiž může být pro někoho bez auta rychlejší, než se přepravovat veřejnou dopravou do vodního světa na okraji Olomouce.
Rychlé spojení hraje roli i v poptávce po bydlení. Když letos začal developer nabízet pozemky v lokalitě nad místní nemocnicí, přišla většina rezervací podle Orsága během několika dnů.
„Moderní trať v širším okolí Olomouce v podstatě konkuruje MHD. Nízkopodlažní linky jezdí i na Přerov nebo Prostějov, funguje to de facto jako metro v Praze,“ oznamuje pracovník Centra dopravního výzkumu a člen olomoucké i krajské dopravní komise Petr Daněk (STAN).
„Určitě je ale potřeba dělat každodennímu cestování po kraji výrazně větší reklamu, kterou vidíte třeba v brněnských tramvajích všude. Stačí jen jednoduché srovnání výdajů s autem. Jinak integrace v kraji funguje dobře, v pořádku je za mě i výhodnější jízdné pro juniory, studenty a seniory,“ dodává Daněk.
Aby cestující vydrželi a přibývali další, je zásadní, aby vlaky neměly pravidelně zpoždění. „Když si cestující zapamatuje, že párkrát někde trčel, odrazuje ho to. Proč by měl čekat ve vlaku, to už může čekat v autě. Důležitá je i četnost spojů,“ cítí Daněk.
„Pokud je jich málo, preferuje cestující auto, protože nemusí cestu plánovat. Spočítaný je i psychologický dopad přestupů, které představují čas navíc a míru nejistoty i nepohodlí. Takže pokud by v budoucnu jezdily například přímé akutrolejové vlaky mezi Olomoucí a Litovlí přes Červenku, mělo by to mít pozitivní vliv,“ podotýká Daněk.