„Absolutně nevím, za co jdu sedět.“ Zapálila přitom chatu, kde spali expartner s družkou

Podle předsedy senátu Libora Losy se odvolací soud se skutkovými závěry krajského soudu zcela ztotožnil. Neobstála podle něj především obhajoba Drinkové, že při založení prvního požáru nevěděla o přítomnosti expartnera a jeho nové družky v chatě a nechtěla jim ublížit.
„Je zde řada svědků, kteří byli přítomni. Osoby vyběhly z objektu jenom kvůli tomu, že byly upozorněny, že chata hoří,“ uvedl Losa. „Je tedy zřejmé, že obhajoba obžalované ve směru, že nevěděla, že tam jsou ti lidé, nebo že jim nechtěla ublížit, nemohla v žádném případě obstát,“ doplnil.
Soud nepřistoupil ani na požadavek obhajoby na zmírnění trestu. Losa naopak upozornil, že jednání Drinkové mohlo být za určitých okolností posuzováno ještě přísněji. V chatě se totiž v době požáru nacházely dvě plynové lahve a elektrocentrála s benzinem. Podle soudce se jen shodou okolností podařilo lahve vynést a lidem opustit objekt dříve, než mohlo dojít k výbuchu.
Nejprve chata, pak kůlna a stan
Případ se týká dvou požárů z roku 2024. První vypukl v červenci večer u jedné z chat v uničovské zahrádkářské kolonii a dvojici lidí uvnitř naštěstí vzbudilo praskání hořícího dřeva. Z objektu se jim tak podařilo včas utéct.
Drinková se během hlavního líčení u krajského soudu přiznala k založení požáru, odmítala však, že by chtěla někoho zranit. Tvrdila, že v době, kdy oheň založila, podle jejího přesvědčení v chatě nikdo nebyl.
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Druhý požár následoval 2. října stejného roku. Podle spisu tehdy Drinková zapálila kůlnu a stan v blízkosti dříve vyhořelé chaty, čímž způsobila další majetkovou škodu.
Krajský soud její jednání posuzoval mimo jiné jako pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Obžalované původně hrozilo pět až dvanáct let vězení, jeden z poškozených – její bývalý partner – během hlavního líčení požadoval náhradu škody ve výši 200 tisíc korun.
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Podle obhajoby přednesené dnes odpoledne před odvolacím soudem obžalovaná nadále popírá, že chtěla dvojici způsobit těžkou újmu na zdraví.
„Byla přesvědčena, že nebyl takový způsob provedení prokázán. Jednalo se o takové potrestání za to, jak se k ní chovali,“ uvedla obhájkyně.
Zároveň uvedla, že poškození delší dobu vyvíjeli na Drinkovou psychický nátlak a škodili jí i fyzicky, byla ve špatném zdravotním stavu. „Ve spisu je dokonce znalecký posudek, že trpí vážnou psychickou poruchou a nebyla schopní ovládat své jednání,“ podotkla obhájkyně.
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S takovým výkladem však nesouhlasila státní zástupkyně. Podle ní znalecký posudek sice u Drinkové popisuje poruchu osobnosti a problémy spojené s alkoholem a dalšími návykovými látkami, její příčetnost ale nesnižuje.
„Nevylučuje to její trestní odpovědnost. Dnes řešíme paní obžalovanou jako osobu plně trestně odpovědnou,“ zdůraznila.
V minulosti už kopala ženu do břicha a shodila člověka ze schodů
Odmítla také tvrzení Drinkové, že při založení prvního požáru nevěděla o přítomnosti bývalého partnera a jeho nové přítelkyně v chatě. Podle žalobkyně tuto verzi vyvracejí zejména svědecké výpovědi i okolnosti, za nichž dvojice z hořícího objektu unikla.
„Nemohlo to být tak, že by byli pryč. Byli pouze v prádle, v jakém se spí, jejich stav, překvapení a šok potvrzovaly, že musela vědět,“ uvedla s tím, že obhajoba byla v tomto ohledu vyvrácena. Za nepřiměřeně přísný nepovažuje ani sedmiletý trest, jenž se pohybuje pod polovinou sazby.
Podle státní zástupkyně krajský soud naopak nedostatečně zohlednil předchozí trestnou činnost Drinkové. Připomněla mimo jiné dva dřívější případy násilného jednání, kdy obžalovaná jednu ženu kopala do břicha a jiného člověka shodila ze schodů. Sice to podle ní nelze hodnotit jako recidivu, vypovídají však o vztahu ženy k dodržování zákona.
Státní zástupkyně následně odvolacímu soudu navrhla, aby bylo odvolání zamítnuto. Obhájkyně naopak trvala na tom, že sedmiletý pobyt za mřížemi je příliš přísný.
„Já to nepodpálila kvůli tomu, že bych na něj žárlila. Já ho miluju dodneška. Byly krásné chvíle, byly špatné chvíle. Mlátil mě, vyhazoval mě ven, nechal mě spát v mrazu. Já chodila do práce, on si spal v teple. Nikdy v životě bych nikomu neublížila. Ani jemu, ani jí,“ líčila pak v závěrečné řeči obžalovaná.
„Ano, udělala jsem chybu, že jsem podpálila tu chatu, ale nikdo v ní nebyl. Byla tam jen kočka, a tu jsem taky vyhodila. Nedokázala bych s tím žít. Pořád si pokládám otázku, proč mě chtěl nechat odsoudit na tolik roků. Nebylo jim ublíženo, nebyli nadýchaní,“ dodala.
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Ani po zamítnutí odvolání Drinková na své verzi nic nezměnila. Bezprostředně po skončení jednání znovu odmítala, že by v době založení požáru byli její bývalý partner a jeho přítelkyně uvnitř chaty. „Já absolutně nevím, za co jdu sedět. Oni tam nebyli a já jdu sedět na řadu let,“ reagovala.
Na upozornění, že soud právě dospěl k opačnému závěru, odpověděla: „No nebyli. Svědek řekl, že oni tam jenom stáli. Oni tam přišli, oni neleželi a nezachraňovali se. Vždyť já mám výpověď u sebe.“
Odsouzená zároveň opakovala, že sama v minulosti byla obětí násilí a výhrůžek. „Mě zbili, vyhrožovali mi, jim se nestalo nic, a já jdu sedět,“ líčila.
K argumentu, že poškození z hořící chaty vyběhli pouze v oblečení na spaní, pak namítla, že ani to podle ní nedokazuje, že uvnitř spali. „Tak se na chatách totiž žije, víte. A když se chlastá na chatách, tak takhle se žije,“ řekla před odchodem.