„Některé internetové vyhledávače používající umělou inteligenci podávají nesprávné informace o poplatku za odpady,“ stojí v upozornění, které město Uničov vyvěsilo na své sociální sítě.
Někteří lidé si tak na základě odpovědi umělé inteligenci mysleli, že svoz a likvidaci odpadů nemusí platit, neboť jsou ve skupině, kterých se poplatky netýkají. Opak byl pravdou.
|
Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI
Vedení města proto upozorňuje, že poplatníkem je jednak každý občan přihlášený k trvalému pobytu v Uničově, ale také každý majitel bytu či rodinného domu v Uničově či jeho místních částech, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je v Uničově pro rok 2024 stanoven na 804 korun. Od poplatku za odpady jsou osvobozeny děti narozené od 1. 1. do 31. 12. 2026 a lidé, kteří v roce 2025 dosáhly věku 80 let a více.
|
Linka na výrobu paliva z odpadu v Prostějově má od kraje zelenou, lidé ji nechtějí
Poplatky nemusí platit i jiné skupiny obyvatel, ty však musí doložit potvrzení. „Relevantní informace k poplatku za svoz a likvidaci odpadů jsou uvedeny pouze na oficiálních webových stránkách města. Na nich také zájemci najdou plné znění aktuální vyhlášky,“ uvedlo město.
Odpady za letošní rok musí být v Uničově zaplacené do posledního května. „Nejpozději do 15. března obdrží občané do poštovných schránek informační dopis s uvedenou částkou a variabilním symbolem, následně mohou poplatek zaplatit,“ stojí na webových stránkách města.