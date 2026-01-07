Nemusíte platit za odpady, tvrdila lidem AI. Zmatení občané pak volali na radnici

Poměrně bizarní situaci musí řešit město Uničov. Na tamní městský úřad se začátkem roku obrátilo několik občanů s domněním, že mají nárok na osvobození od poplatku za odpady. Všichni tazatelé byli uvedeni v omyl poté, co zadali dotaz do internetového vyhledávače a spolehli se na odpověď umělé inteligence (AI).


ilustrační snímek

„Některé internetové vyhledávače používající umělou inteligenci podávají nesprávné informace o poplatku za odpady,“ stojí v upozornění, které město Uničov vyvěsilo na své sociální sítě.

Někteří lidé si tak na základě odpovědi umělé inteligenci mysleli, že svoz a likvidaci odpadů nemusí platit, neboť jsou ve skupině, kterých se poplatky netýkají. Opak byl pravdou.

Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI

Vedení města proto upozorňuje, že poplatníkem je jednak každý občan přihlášený k trvalému pobytu v Uničově, ale také každý majitel bytu či rodinného domu v Uničově či jeho místních částech, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je v Uničově pro rok 2024 stanoven na 804 korun. Od poplatku za odpady jsou osvobozeny děti narozené od 1. 1. do 31. 12. 2026 a lidé, kteří v roce 2025 dosáhly věku 80 let a více.

Linka na výrobu paliva z odpadu v Prostějově má od kraje zelenou, lidé ji nechtějí

Poplatky nemusí platit i jiné skupiny obyvatel, ty však musí doložit potvrzení. „Relevantní informace k poplatku za svoz a likvidaci odpadů jsou uvedeny pouze na oficiálních webových stránkách města. Na nich také zájemci najdou plné znění aktuální vyhlášky,“ uvedlo město.

Odpady za letošní rok musí být v Uničově zaplacené do posledního května. „Nejpozději do 15. března obdrží občané do poštovných schránek informační dopis s uvedenou částkou a variabilním symbolem, následně mohou poplatek zaplatit,“ stojí na webových stránkách města.

