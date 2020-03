Nákazu na uzavřeném Litovelsku rozšířil pár, který si ji přivezl z Itálie

Jaké byly důvody tak razantního opatření?

Na počátku jsme monitorovali pouze jednotlivé případy importované ze zahraničí, od kterých ale dochází k nárůstu kontaktů. Všechny z nich jsou stále pozitivní. Vzhledem k tomu, že pozitivita začala zasahovat do řady sfér společnosti v obou lokalitách, potřebovali jsme tam omezit a regulovat pohyb osob.

Jakého věku jsou nejčastěji nakažení z těchto oblastí?

Je to velice rozmanité, nemůžu za náš kraj říct, že by se pozitivita týkala jenom nějaké specifické skupiny populace.

Jsou mezi nimi i děti, třeba ty ve věku 12 až 18 let?

Ano, máme tam i děti v této věkové kategorie.

Podařilo se vám určit „pacienta nula“, tedy toho, který nákazu na Litovelsku rozšířil?

Ano, jde o dva první případy importu nákazy (první pozitivní test měl místní manželský pár – pozn. red.), u kterých jsme naší prací zjistili, že nám způsobili tuto situaci. Proto, aby se nákaza nešířila dál, snažíme se rychle a odpovědně reagovat.

Přivezli si tito první lidé nákazu z Itálie?

Ano, šlo o tuto cestovatelskou anamnézu.

Kolik lidí je na Litovelsku a Uničovsku aktuálně testováno na onemocnění COVID-19?

Testovaných vzorků jsou momentálně více než dvě stovky, informace o výsledcích dostáváme z laboratoří průběžně. Sběr probíhá cestou koncentrace požadavků na základě epidemiologické anamnézy a filtru, tedy šetření jednotlivých kontaktů.

Máte nějakou prognózu vývoje situace?

Do toho bych se nerada pouštěla, protože vidíme, jaký je vývoj všude ve světě. Myslím, že nás překvapila také situace, která nastala v Olomouckém kraji. Právě díky pečlivé práci epidemiologů, kteří prováděli trasování přímých kontaktů s prvními případy, se podařilo vystopovat další pozitivní, které potřebujeme oddělit od ostatní populace.

Podaří se to?

Budeme doufat, že se nám to bude dařit dál, i když počet pozitivně testovaných přibývá a s tím exponenciálně narůstá i počet kontaktů. Ta práce je velmi náročná časově, někdy musíme žádat o spolupráci i policii, aby se nám lidé, kterých se to týká, ozvali. Zatím ale vše probíhá velmi rychle a v pořádku, věřím, že i občané si uvědomují vážnost situace a budou nám nápomocni.

