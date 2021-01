Správa železnic vybrala firmy na elektrizaci trati z Uničova do Šumperka

Zakázku na úsek z Uničova do Libiny získalo sdružení firem Utrol tvořené společnostmi OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha, navazující úsek pak sdružení ŠumLib složené z firem Subterra, Porr a Eltra.

„Hlavním cílem stavby je elektrizace a rekonstrukce trati, které umožní zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob vlaků, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a tím i větší konkurenceschopnost železniční dopravy. Díky náhradě dieselové trakce za elektrickou se také zvýší kvalita ovzduší v okolí trati,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Modernizace čeká podle ní i železniční přejezdy, na nichž budou doplněny bezpečnostní prvky. Trakční vedení bude zatím stavěno na stejnosměrnou soustavu, nicméně se počítá s konverzí na budoucí střídavou

Přestavby se dočkají prakticky všechny stanice a zastávky na trati, které dostanou nová nástupiště umožňující bezbariérový nástup i výstup. Tam, kde dosud nejsou, přibudou rovněž přístřešky a informační systémy.

„Také bude v blízkosti stávajícího přejezdu v Troubelicích zřízena nová zastávka Troubelice střed, která bude sloužit cestujícím namísto dnešní železniční stanice, která se změní na výhybnu. Do výpravních budov v Libině a Troubelicích budou po zrekonstruování umístěny stavědlové ústředny a další technologie,“ nastínila Friebová.

„V Novém Malíně se pak posune kolejové rozvětvení až za nově upravený železniční přejezd a u výpravní budovy vznikne jednostranné nástupiště o délce 90 metrů, na které se cestující dostanou s využitím nového schodiště a šikmé rampy. V Hrabišíně zase vybudují stavbaři jednostranné vnější nástupiště, dlouhé rovněž 90 metrů, přičemž přístup na něj zajistí zrekonstruovaný chodník,“ dodala.

Kvůli stavbám budou nezbytné výluky vlakového provozu, první je naplánovaná už na 11. února, ovšem jde jen o jednodenní omezení.

Modernizace už je v plném proudu na předešlém úseku z Olomouce do Uničova, která má být dokončena letos v prosinci a bude na něm maximální rychlost dokonce až 160 kilometrů v hodině. Po celé trase až do Šumperka by měly první elektrické vlaky vyjet o rok později.