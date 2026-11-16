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Při požáru našli hasiči v domě mrtvého člověka, škody jdou do milionů

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  10:25
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Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu...

Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu zasažených prostor tělo bez známek života. (15. listopadu 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu...
Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu...
Při požáru bytového domu v Bělé pod Pradědem na Jesenicku utrpěl jeden člověk...
Při požáru bytového domu v Bělé pod Pradědem na Jesenicku utrpěl jeden člověk...
7 fotografií
Ke dvěma požárům, z nichž jeden měl tragické následky, vyjížděli v neděli a během noci na pondělí hasiči v Olomouckém kraji. Do akce muselo kvůli rozsáhlým plamenům dohromady dvanáct jednotek, celkové škody jsou předběžně odhadnuty na šest milionů korun.

První z požárů vypukl v neděli ráno v rodinném domě stojícím v Uničově na Olomoucku.

„Hořelo ve druhém patře objektu, na místě zasahovalo devět jednotek hasičů. Ti z hořící a silně zakouřené budovy zachránili jednu zraněnou osobu a předali ji zdravotnické záchranné službě. Souběžně probíhaly hasební práce a při dalším průzkumu byla nalezena osoba bez známek života,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu zasažených prostor tělo bez známek života. (15. listopadu 2026)
Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu zasažených prostor tělo bez známek života. (15. listopadu 2026)
Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli hasiči při průzkumu zasažených prostor tělo bez známek života. (15. listopadu 2026)
Při požáru bytového domu v Bělé pod Pradědem na Jesenicku utrpěl jeden člověk zranění. (16. listopadu 2026)
7 fotografií

Na místo byl kvůli tomu povolán policejní intervent. Hasiči museli v rámci boje s plameny rozebrat část konstrukce a dohasit skrytá ohniska, poté objekt odvětrali. Kvůli nutnosti zásahu v dýchací technice vyrazil do akce i protiplynový automobil se zásobou dýchacích přístrojů.

Příčinu a okolnosti vzniku požáru nyní zjišťují vyšetřovatelé hasičů a policie, škoda je předběžně vyčíslena na pět milionů korun.

Další požár na Olomoucku. Vzplál dřevník i rodinné domy, zasahovalo devět jednotek

K druhému požáru musely vyjet tři jednotky hasičů do domu v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. „Hořel zde jeden z bytů, a to v celém rozsahu. Objekt byl silně zakouřen, jedna zraněná osoba byla předána záchranné službě,“ nastínila Balážová.

Hasičům, kteří i v tomto případě museli zasahovat v dýchací technice, se podařilo plameny rychle dostat pod kontrolu. „Po dohašení ohnisek pak budovu odvětrali přetlakovým ventilátorem. Škoda je podle vyšetřovatele předběžně vyšší než milion korun, příčinu zjišťuje,“ dodala mluvčí.

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