První z požárů vypukl v neděli ráno v rodinném domě stojícím v Uničově na Olomoucku.
„Hořelo ve druhém patře objektu, na místě zasahovalo devět jednotek hasičů. Ti z hořící a silně zakouřené budovy zachránili jednu zraněnou osobu a předali ji zdravotnické záchranné službě. Souběžně probíhaly hasební práce a při dalším průzkumu byla nalezena osoba bez známek života,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.
Na místo byl kvůli tomu povolán policejní intervent. Hasiči museli v rámci boje s plameny rozebrat část konstrukce a dohasit skrytá ohniska, poté objekt odvětrali. Kvůli nutnosti zásahu v dýchací technice vyrazil do akce i protiplynový automobil se zásobou dýchacích přístrojů.
Příčinu a okolnosti vzniku požáru nyní zjišťují vyšetřovatelé hasičů a policie, škoda je předběžně vyčíslena na pět milionů korun.
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Další požár na Olomoucku. Vzplál dřevník i rodinné domy, zasahovalo devět jednotek
K druhému požáru musely vyjet tři jednotky hasičů do domu v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. „Hořel zde jeden z bytů, a to v celém rozsahu. Objekt byl silně zakouřen, jedna zraněná osoba byla předána záchranné službě,“ nastínila Balážová.
Hasičům, kteří i v tomto případě museli zasahovat v dýchací technice, se podařilo plameny rychle dostat pod kontrolu. „Po dohašení ohnisek pak budovu odvětrali přetlakovým ventilátorem. Škoda je podle vyšetřovatele předběžně vyšší než milion korun, příčinu zjišťuje,“ dodala mluvčí.