Měření lesku i tloušťky zlacení. Vědci pomáhají s opravou olomouckého skvostu

Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) pomáhají restaurátorům s loni zahájenou obnovou sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je na Seznamu světového dědictví UNESCO. Chemici, fyzici a geoinformatici detailně prozkoumali zlacené části památky.
Glosmetr, který používali odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity...

Glosmetr, který používali odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při obnově sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. | foto: Univerzita Palackého Olomouc ,archiv Společné laboratoře optiky

Rentgenový fluorescenční spektrometr, který používali odborníci z...
Zobrazení 3D modelu sloupu v prostředí webové aplikace (detail). Modré body...
Zobrazení 3D modelu sloupu v prostředí webové aplikace (detail). Barevné body...
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Vědci z UP poskytli svá data restaurátorům, aby napomohli citlivé rekonstrukci olomoucké památky.

Obnovu sloupu Nejsvětější Trojice dostal na starost restaurátor René Tikal, na akci odborně dohlíží Národní památkový ústav.

„Přírodovědecká fakulta byla přizvána ke spolupráci, aby prostřednictvím svých expertiz a měření pomohla zajistit co nejpřesnější restaurování zlacených částí této významné památky,“ přiblížila Šárka Chovancová z Přírodovědecké fakulty UP.

„Do projektu se zapojili odborníci z kateder analytické chemie a geoinformatiky a také experti ze Společné laboratoře optiky, což je pracoviště Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR,“ vyjmenoval mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Glosmetr, který používali odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při obnově sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci.
Rentgenový fluorescenční spektrometr, který používali odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při obnově sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci.
Zobrazení 3D modelu sloupu v prostředí webové aplikace (detail). Modré body reprezentují místa odběru vzorků ze zlacených částí. Po kliknutí na bod bude možné zobrazit detailní popis a hodnoty naměřených hodnot.
Zobrazení 3D modelu sloupu v prostředí webové aplikace (detail). Barevné body reprezentují místa odběru vzorků z kamenných částí sloupu. Po kliknutí na bod se odborníkům zobrazí detailní popis a hodnoty naměřených hodnot.
Vědci se zaměřili na měření lesku zlacených prvků barokního sloupu a posouzení jejich složení a aktuálního stavu. „Na měření se podíleli Josef Kadlec, Karel Lemr, Jan Soubusta a Martin Zeman ze Společné laboratoře optiky, Petr Bednář a Lukáš Kučera z katedry analytické chemie a Stanislav Popelka s Michaelou Vojtěchovskou z katedry geoinformatiky,“ vyjmenoval mluvčí.

„V optické části jsme provedli úvodní měření pomocí glosmetru, zařízení určeného ke kvantifikaci lesklosti povrchů. Získaná data, která objektivně číselně popisují rozdíly viditelné pouhým okem, budou propojena s výsledky kolegů z katedry analytické chemie,“ vysvětlil Lemr.

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

„Následně plánujeme srovnávací měření na in vitro vzorcích slitin s cílem určit, která z nich má nejpodobnější vlastnosti k původnímu materiálu a může být využita restaurátorem při obnově,“ dodal Lemr.

Analýzy materiálů

Katedra analytické chemie se zaměřila na analýzy složení materiálu, zejména s využitím rentgenové fluorescenční spektrometrie.

„Díky této technice lze zjistit zastoupení jednotlivých prvků v podpovrchových vrstvách i odhadnout tloušťku zlacení v různých místech. Výsledky měření ukázaly obsahy dominantních prvků, jako je měď, zlato a olovo, na základě kterých můžeme odvodit, jak silná je vrstva zlacení,“ prozradil Petr Bednář z katedry analytické chemie.

Čím je zlatá vrstva tenčí, tím více mědi pod ní naměřili. „Důležitým zjištěním je také přítomnost olova, která souvisí s historicky používanou technologií zlacení. Tehdy se proces prováděl při vysokých teplotách právě s využitím olova, které pomáhalo vrstvy spojit. V současnosti se tato metoda již nepoužívá, mimo jiné proto, že olovo je toxické,“ podotkl Bednář.

Katedra geoinformatiky všechna pořízená data zpracovala a začlenila do interaktivního 3D modelu sloupu Nejsvětější Trojice.

„Ten slouží jako úložiště dat v podobě interaktivních vrstev, které lze snadno vyhledávat a vizualizovat. Pověření uživatelé tak mají přístup k jednotlivým měřením prostřednictvím přehledného zobrazení,“ uvedl Stanislav Popelka z katedry geoinformatiky.

Olomoucký sloup zapsaný v UNESCO čeká obnova, před ní ho nasnímal dron

Restaurátor René Tikal a zástupce Národního památkového ústavu Františka Chupík se osobně všech měření zúčastnili.

„Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého nyní s pracovníky Národního památkového ústavu a restaurátorem získaná data interpretují pro účely optimálního provedení restaurátorských zásahů,“ doplnil Havrlant.

Restaurátoři se do opravy 32 metrů vysokého sloupu Nejsvětější Trojice pustili loni na jaře a dokončit ji plánují v závěru příštího roku. Rekonstrukce bude stát zhruba 30 milionů korun. Radnici se na projekt podařilo získat dotaci, která pokryje většinu nákladů.

23. března 2022
