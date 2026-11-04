„Při příjezdu hasičů již plameny šlehaly z oken a byla zasažena zhruba třetina haly. Postupně byly nasazeny čtyři útočné proudy, kterými se podařilo požár zlikvidovat,“ popsal mluvčí krajského hasičského sboru Josef Koláček.
Kvůli zásobování vodou bylo podle něj zřízeno čerpací stanoviště v Mezicích, hasiči museli zasahovat v dýchací technice.
„Událost se obešla bez zranění, příčinu zjišťují na místě naši vyšetřovatelé,“ dodal Koláček s tím, že škoda dosud nebyla přesně vyčíslena, pohybovat se však bude v desítkách milionů korun.
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Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale
Během necelých 24 hodin šlo už o druhý požár ve firemním areálu nacházejícím se v některé z litovelských místních částí. V Nasobůrkách v úterý ráno hořelo v konzervárenské firmě Alibona, kde vzplály dřevěné palety a plastové přepravky uskladněné na venkovních prostranství u jedné z hal na ploše zhruba dvacet krát třicet metrů.
Hasiči v dýchací technice dostali požár rychle pod kontrolu. „Oheň se nám podařilo zastavit a uchránit tak přilehlou skladovací halu,“ uvedl mluvčí.
Vyšetřovatelé nyní budou podle něj prověřovat i možnou souvislost. „Bude to předmětem vyšetřování,“ sdělil Koláček.