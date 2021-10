Vodopádem u olomouckých hradeb se prohnala voda, fungovat začne na jaře

Původně měla téct voda po skále už v polovině srpna při letní etapě květinové výstavy Flora, kvůli komplikované situaci na trhu se stavebními materiály ale nabrala stavba zpoždění.

U umělého vodopádu se navíc ještě bude pracovat, je třeba dokončit v okolí spodního jezírka nový trávník a vysadit keře. Mírně upraven bude ještě kryt maskující vodovodní potrubí.

Kolaudací a předáním díla skončila obnova vodopádu. “Důležitou částí předání byla i zhruba půlhodinová zkouška funkčnosti vodopádu. Vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů, takže zástupci města stavbu převzali,” uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta.

„Podle posledních informací z magistrátu by to mělo být slavnostně otevřeno na jaře před jarní Florou, takže celá sezona příští rok od jara do podzimu by měla být už funkční,“ řekl ČTK provozní ředitel Výstaviště Flora Jiří Svačinka.

Změní se i betonová část mezi skalisky, pod kterou je trubka na čerpání vody ze spodního jezírka do horní části vodopádu. Podle Svačinky ji lze natřít, aby se barevně přiblížila okolním skaliskům.

„Předpokládáme, že nějak drobný zásah provedeme ještě v horní pasáži, která nám nepřipadá úplně na sto procent. Nějaká drobná modelace tam pravděpodobně nastane,“ uvedl pro ČTK Svačinka.

Dělníci u hradeb v Bezručových sadech postavili nádrž a jímku a nainstalovali tam čerpací mechanismy. Voda je po zapnutí čerpadla na horní část vodopádu vytlačována přes potrubí, nad skaliskem vytéká a stéká dolů zpět do nádrže. Prostor nad nádrží je obložen kameny, potrubí mířící z nádrže k horní části vodopádu zakryl beton.

Oválná nádrž

„Při úvahách o zatraktivnění městských parků se na základě archivních fotografií začalo řešit, zda by bylo vodopád možné obnovit. Po prověření situace a sanaci skaliska se potvrdilo, že obnova prvku možná je. Následně se do projektu zapojila i společnost Sigma Group, která deklarovala, že jako sponzorský dar věnuje celou novou čerpací technologii,“ uvedl mluvčí.

Podle Folty je podoba vodopádu vizuálně čistší, než bývala původní verze z roku 1965.

„Například potrubí bylo přiznané a vedlo po skále a hradbě z levé strany vodopádu. Nádrž původního vodopádu nebyla oválná jako dnes, ale obdélníková. Elektrorozvodná skříň je nově umístěna až za chodníkem v zeleni,“ popsal.

Vodopád funguje na principu uzavřeného okruhu vody, do něhož bude při ztrátách odpařením voda doplňována z cisterny.

„V oběhu je okolo deseti kubíků vody. Při plném provozu bude nádrž naplněna zhruba do poloviny schodů, aby na těch nejvyšších stupních bylo možné sedět,“ dodal mluvčí.