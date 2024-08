VIDEO: Při ujíždění policii muž boural pod mostem. Řidičák nemá, vezl drogy

Podle nyní zveřejněných informací začal osmadvacetiletý muž ujíždět v pátek kolem půl šesté odpoledne na okraji Olomouce v Chválkovické ulici, kudy jel směrem na Šternberk.

„Jakmile se jej pokusili policisté zastavit, prudce zrychlil. Hlídka vůz pronásledovala přes Týneček až do obce Hlušovice, kde řidič jízdu na mokré silnici nezvládl,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

„Při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, narazil do svodidel a následně přejel do protisměru, kde narazil levou stranou auta do betonového podjezdu pod železnicí. Řidič se poté snažil policistům uprchnout, když se přes místo spolujezdce dostal z vozu ven, to se mu však nepovedlo,“ dodala.

Následně se ukázalo, proč muž tak riskoval. Dechovou zkoušku na alkohol ještě absolvoval ochotně a skončila negativním výsledkem, test na drogy, případně odběr vzorku v nemocnici ale odmítl. Jako vysvětlení posloužily více než dva gramy pervitinu, jež měl u sebe.

Dále policisté lustrací zjistili, že muž nikdy nevlastnil řidičský průkaz. To mu ovšem nebránilo, aby nelegálně řídil, což dokazuje fakt, že byl potrestán zákazem řízení až do roku 2026.

„Muži teď v případě prokázání viny a odsouzení hrozí v krajním případě až dva roky za mřížemi,“ uzavřela Skoupilová.