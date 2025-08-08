Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala marně desítky let.

Na první pohled se zdá, jako by z agáve vyrostl šestimetrový strom plný květů. Zatím jde o jediný květ, který se pořád rozrůstá. Jedinečná podívaná se stala velkou atrakcí, kterou si přijíždějí fotit lidé z okolí i zdaleka.

Újezdská agáve nakonec vykvetla po dlouhých padesáti letech. Starosta obce Petr Přichystal uvedl, že už má několik pokračovatelek.

„Máme tu už také sedmiletou a dvě pětileté rostliny, jež pocházejí z té nyní kvetoucí. Doufám však, že se dočkáme dalšího květu dříve než za padesát let,“ přeje si.

Květ, který je nyní plný života a hmyzu, je zároveň signálem, že agáve už dožívá. Jde totiž o takzvanou monokarpickou rostlinu, jež vykvétá jen jednou za život a poté umírá. Že vykvete až po půl století je ovšem zcela výjimečné.

Agáve obecná je oblíbená okrasná rostlina, kterou lidé pěstují po celém světě. Doma je v Mexiku a na jihu USA ve státech Nové Mexiko, Arizona nebo Texas. V domovském Mexiku se z ní vyrábí oblíbený alkohol tequila, slouží rovněž k výrobě rohoží, lan nebo přírodních kartáčů.

