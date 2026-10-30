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Libavou čeká měsíční cvičení. Hluk bude občas extrémní, upozorňuje armáda lidi

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  13:59

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ilustrační snímek | foto: Armáda ČR

Obyvatelé Města Libavá se v listopadu budou muset smířit se zvýšenou až extrémní hlučností. Ta bude způsobena vojenským výcvikem, který s přestávkami potrvá celý měsíc. Podle starostky Města Libavé jsou místní na vojenská cvičení a s nimi spojený hluk zvyklí. Více jim však vadí průjezdy těžké vojenské techniky, zejména tanků, které způsobují otřesy domů a poškozují komunikace.

„Ta komunikace z vojenského prostoru vede Smilovskou ulicí a těsně u ní jsou rodinné domy. To znamená, že když tam projíždí těžká technika, domy se otřásají. Je to hlučné a samozřejmě prašné,“ řekla pro iDNES.cz končící starostka Města Libavá Oldřiška Valtošová (SNK). Spolupráci s armádou přesto hodnotí jako dobrou.

V čele obce ji brzy nahradí Ladislav Zakuťanský (Společně pro Libavsko), který je zároveň přednostou újezdního úřadu ve Vojenském újezdu Libavá, kde se budou cvičení konat.

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„Jde o standardní výcvik, který bude probíhat ve dne i v noci. Záleží na tom, jaký námět mají cvičící vojska,“ vysvětlil Zakuťanského zástupce Pavel Stavinoha.

V prvních dvou listopadových týdnech budou ve vojenském prostoru cvičit především ženisté, kteří budou provádět takzvané ostré trhání, tedy práci s výbušninami. Ve třetím týdnu se počítá se střelbami mechanizovaných jednotek, závěr měsíce pak bude patřit letectvu.

Újezdní úřad Libavá varuje před extrémní hlučností ve dnech 3. a 4. listopadu, dále pak od pondělí 9. 11. do čtvrtku 12. 11. Extrémní hlučnost čeká Libavou i 18. a 19. listopadu a také v týdnu od 23. 11 do 26. 11.

Obyvatelé obce se musejí připravit i na průjezd těžké techniky a zvýšenou hlučnost ve dnech, kdy není avizovaná hlučnost extrémní. Během víkendů bude klid, na státní svátek 17. listopadu je naplánován pouze „přesun kolon po území vojenského újezdu.“

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To souvisí s uzavíráním některých komunikací uvnitř vojenského újezdu během výcviku. „Když máte ohrožený prostor uprostřed vojenského újezdu, nemohou tam probíhat přesuny, takže probíhají přes okolní obce,“ popsal Stavinoha. Podle něj však nejde o nic mimořádného a armáda průjezdy techniky pouze předem avizuje.

Zmíněná extrémní hlučnost podle zástupce přednosty újezdního úřadu souvisí především s ráží používaných zbraní a zvukovými efekty, které při výcviku vznikají. Újezdní úřad na ni upozorňuje preventivně na základě zkušeností z minulosti, kdy hluk ze střeleb doléhal až do okolních obcí.

Přehledně: Jaká zátěž čeká Město Libavá?

Detaily výcviku ve vojenském újezdu Libavá.

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