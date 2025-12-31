Vysoký počet vražd, benzenová pohroma. Co podstatného přinesl končící rok 2025?

Benzenová katastrofa, krajské volby či velkolepá modernizace elektrárny na Dlouhých stráních. Vzpomínáte na významné události roku 2025? Redakce iDNES.cz přináší přehled toho nejdůležitějšího a nejvýraznějšího, co se v Olomouckém kraji za končící rok 2025 událo.
Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené železniční cisterny na nákladním vlaku uniká benzen a hoří. | foto: HZS Olomouckého kraje

Hnutí ANO odstartovalo kampaň v Olomouckém kraji, konkrétně ve městech...
Do centrálního pražského volebního štábu hnutí ANO dorazili zástupci kandidátky...
Do centrálního pražského volebního štábu hnutí ANO dorazili zástupci kandidátky...
Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z...
Další krajský volební triumf hnutí ANO

Drtivým vítězstvím hnutí ANO skončily v regionu volby do Poslanecké sněmovny. Z boje o hlasy vyšlo ANO s 38,7 procenta hlasů, což znamenalo šest mandátů, následovala koalice SPOLU s 20,1 procenta a třemi mandáty. Po jednom poslanci pak získali SPD (9,4 procenta hlasů), STAN (9,4 procenta), Piráti (7,3 procenta) a Motoristé (6,6 procenta).

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Lidé mimo jiné poslali z posledního místa kandidátky ANO do parlamentní lavice hejtmana Ladislava Oklešťka, kromě toho zájem o volby kraji vynesl o jedno místo v dolní komoře parlamentu navíc, celkem má tedy třináct reprezentantů.

Benzenová katastrofa v Hustopečích

Až dvacetimetrové plameny i na mnoho kilometrů viditelný obří oblak kouře a ve výsledku ekologická katastrofa, jejíž následky se budou řešit ještě dlouho. Poslední únorový den se zapsal do kroniky kraje černým písmem poté, co u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku vykolejil vlak vezoucí tisíc tun hořlavého a karcinogenního benzenu, neboť při průjezdu výhybkou výrazně překročil povolenou rychlost. Poté vypukl mohutný požár.

Vyteklá chemikálie kontaminovala půdu, podzemní vodu i blízká jezera, hasiči a odborníci proto zahájili záchrannou a sanační operaci, která nemá v Česku obdoby a trvá dodnes. Nehodu nadále vyšetřuje policie a Drážní inspekce, provoz na trati se podařilo obnovit až v červnu.

Benzen vezly i 40 let staré jednoplášťové cisterny. Zákon splňovaly, říká mluvčí

Skončila modernizace elektrárny za 840 milionů

Skupina ČEZ dokončila v prosinci dva roky trvající velkou modernizaci unikátní přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách.

„Vyměnili jsme statorové vinutí a vystředili obě soustrojí, proběhla úprava kulového uzávěru, upgrade hardwaru řídicího systému, modernizace buzení i oprava hydromotorů. Pokračovali jsme též ve vnitřních nátěrech přivaděčů vody z horní nádrže do turbíny,“ shrnul ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Skončila modernizace vodní elektrárny Dlouhé stráně, trvala dva roky

Investice a opravy za 840 milionů korun probíhaly v celém areálu, šlo dále třeba o modernizaci kamerového a zabezpečovacího systému.

Rok plný vražd

Více než dvojnásobný počet vražd nebo pokusů o ně oproti předchozímu roku řešili letos krajští kriminalisté. Celkem šlo o třináct případů, roste navíc i brutalita pachatelů.

Vrah neměl venku co dělat, kritizují po ubodání ženy v Mírově místní i adiktolog

Velké znepokojení veřejnosti vzbudil například říjnový případ ze Zábřehu, kde 15letý hoch brutálně ubil 57letého muže na ulici nedaleko centra. Podle policie útočil jen ze vzteku, který si chtěl na někom vybít. Policisté ho záhy dopadli a obvinili.

Mezi lidmi se rovněž hodně probírala vražda ženy z konce listopadu v Mírově na Šumpersku. Obviněn z ní byl 36letý partner oběti, který podle policie zabíjel jen tři týdny po předčasném podmínečném propuštění z tamní věznice, kde si odpykával šestnáctiletý trest za brutální vraždu své známé v roce 2014.

V dopravě se slavilo

Region letos zažil několik krajských nebo i celorepublikových dopravních milníků. Na okraji Nezamyslic na Prostějovsku začala výstavba první české tratě pro rychlovlaky, přičemž zdvojkolejnění úseku z Brna do Přerova přinese rychlost až 200 kilometrů v hodině a v dalších letech také napojení na vysokorychlostní železnici. U dálnice D1 poblíž Mořic na Prostějovsku byla zase otevřena vůbec první dobíjecí stanice pro elektrické nákladní vozy a autobusy v Česku.

Mnoho let vyhlíženou historickou události se pak v prosinci stalo otevření posledního chybějícího úseku dálnice D1 u Přerova, čímž byla celá autostráda po 58 letech od zahájení výstavby prvního úseku dokončena. K tomu se navíc ve stejném měsíci i dni přidalo otevření prvního úseku dálnice D55 z Olomouce do Kokor. Lidé jezdící kolem krajského města pro změnu oceňují konečně dostavěný západní obchvat, jenž ukončil nechvalně známé kolony u okružní křižovatky vedle hypermarketu Globus.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

Armáda ohlásila návrat na přerovské letiště

V posledních letech to vypadalo, že letiště v Bochoři u Přerova má po odstěhování armádní vrtulníkové základny své nejlepší časy za sebou. Letos se však situace výrazně změnila. Armáda oznámila, že zde do roku 2030 investuje do vybudování zázemí pro chystanou stálou posádku dvě a půl miliardy korun.

„Armáda reaguje na aktuální změny bezpečnostní situace v Evropě, která se zhoršuje nejen kvůli válce na Ukrajině,“ vysvětlil krok brigádní generál Pavel Lipka.

Návrat armády na letiště v Bochoři. Do zázemí se stálou posádkou dá 2,5 miliardy

Na letišti bude v budoucnu umístěn 533. prapor bezpilotních systémů, jednotka vojenské policie či logistický prapor. Do šesti let zde bude sloužit až šest set vojáků z povolání, po roce 2035 je pak v plánu navýšit počty až na dvanáct set. Místní politici vidí rozvoj letiště jako příležitost k oživení ekonomiky, vzniku nových pracovních možností i k rozvoji služeb a podnikání.

Unikátní rok Sigmy

Fanoušci fotbalové Sigmy zažili rok, na jaký budou hodně dlouho vzpomínat. Klubu se podařilo podruhé vyhrát domácí pohár, když ve finále na Andrově stadionu porazil pražskou Spartu 3:1. Triumfem si navíc zajistil účast v pohárové Evropě. Nejprve sice v dvojzápase play off Evropské ligy prohrál se švédským Malmö celkově 0:5, následně však nastoupil ve skupinové fázi Konferenční ligy, v níž nakonec i díky šťastné shodě okolností postoupil do jarní vyřazovací části.

Aby toho nebylo málo, Sigmu také v létě převzal fanoušky dlouho marně vyhlížený nový majitel. Z několika zájemců se nakonec na převzetí dohodla firma Sigma Sport, jež spadá pod SPL Holding, mateřskou společnost koncernu Sigma, jenž klub dlouhodobě podporuje.

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Chystá se zdravotnický podnik kraje s Agelem

Převratnou změnu ve zdravotnickém systému ohlásilo hejtmanství, jež se chystá založit společný podnik s holdingem Agel miliardáře Tomáše Chrenka, jímž by zajistilo provoz nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku od roku 2027. Tehdy totiž skončí dvacetiletá nájemní smlouva s Agelem, na jejímž základě nyní nemocnice provozuje.

Olomoucký kraj chce provozovat nemocnice se skupinou Agel, jako společný podnik

„Ani při záměru společného podniku se kraj nevzdává svých nemovitostí jako formy určité pojistky. Agel deklaruje, že do nemocnic nainvestuje tři miliardy korun v průběhu deseti let, což může znamenat jejich skokový rozvoj. Další peníze budou ze společných výnosů,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).

Zemřel „král českých exekutorů“ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

JUDr. Tomáš Vrána

Ve věku 63 let zemřel někdejší známý přerovský exekutor Tomáš Vrána. Významná postava českých exekucí skončila v byznysu před zhruba deseti lety po tlaku veřejnosti.

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

Muž přebíhal za tmy dálnici na Olomoucku a srazil ho kamion, na místě zemřel

Havarovaný kamion na silnici u Benešova. (5. února 2025)

Třiatřicetiletý muž zemřel na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku po střetu s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala v pondělí večer ve chvíli, kdy muž přebíhal dálnici. Za prosinec je to druhá...

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

Teploty na lyžování? Ideální, jenže skiareálům schází voda pro sněžná děla

Na Dolní Moravě se lyžuje, jiné resorty musely zůstat přes svátky zavřené.

Vánoce a přelom roku patří mezi vrcholy zimní sezony, letos ovšem čelí lyžařská střediska v Olomouckém kraji problémům. Mít dostatek zasněžovacích děl a další techniky pro výrobu technického sněhu je...

Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

Slavnostní inaugurace rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Michaela...

Nová tvář Univerzity Palackého Michael Kohajda opustil Poslaneckou sněmovnu, kde naopak pokračuje hejtman a skokan voleb Ladislav Okleštěk. Silným příběhem je záchrana drobného novorozence. Pro...

Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Řidič nezvládl námrazu a s autem se zřítil ze svahu. (27. prosince 2025)

O důležitosti bezpečnostních pásů se přesvědčili účastníci sobotní dopravní nehody na Šumpersku. Po půl osmé večer padesátiletý řidič nezvládl jízdu na namrzlé silnici a s autem značky Renault Kangoo...

Hořelo v bytech školy na Olomoucku. Hasiči zachraňovali pět lidí a psa

Dva byty v budově základní školy vzplály v neděli v Lutíně na Olomoucku. (28....

Pět lidí skončilo v péči lékařů poté, co v neděli večer hořelo v budově Základní školy v Lutíně na Olomoucku. Nadýchali se zplodin. Požár zasáhl dva byty, škoda přesáhne dva miliony korun. Příčina...

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

Premium
Jakub Damek jezdil jako revizor po Olomouci čtyři roky. Teď je vedoucím...

Jako revizor v MHD jezdil Jakub Damek po Olomouci čtyři roky. Výmluv a sprostých nadávek od černých pasažérů slyšel spousty, napadení ale nezažil žádné. Teď je vedoucím přepravní kontroly a hraničním...

Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Tragická nehoda vlaku a osobního auta u Mšena. (23. listopadu 2024)

Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová....

