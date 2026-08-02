Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Města hledají páky na byznys s chudobou. Ministerstvo spoléhá na superdávku

Ondřej Zuntych
  14:00

Fotogalerie6 Premium

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pojďme zkusit něco udělat s problematickými ubytovnami, obrátil se na ministerstvo práce a sociálních věcí František John, starosta Zábřehu na Šumpersku. Dopis napsal poté, co ve městě zloděj ve sportovní prodejně nejdřív ukradl stan, a když si ho prodavačka všimla, smýkal s ní po zemi a dupal po ní. Podle ministerstva obchod s chudobou omezí superdávka.

„Muž bydlel na jedné zdejší ubytovně. Kdyby měl nějakou práci, možná by ani myšlenky na takové skutky neměl. Když mají lidé jen bydlení a nemusejí nic dělat, kazí je to. Koupí si čůčo a vysedávají v parku nebo před obchodem, večer jdou zpátky na ubytovnu. Nikdo se jim dál nevěnuje. Člověk se jim ani nemůže divit, co mají taky dělat? “ nabízí starosta i chápavý pohled.

Podmínkou pro příjem dávek by bylo slušné chování, trvalé bydliště v místě či ochota zapojit se do veřejně prospěšných prací a motivačních programů.

František John (KDU-ČSL)starosta Zábřehu

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek měl vážnou nehodu. Během své dovolené ve Španělsku se zranil a utrpěl úraz hlavy. Nyní se zotavuje v nemocnici.

Cyklistka bez helmy přejela do protisměru a havarovala. Na místě zemřela

ilustrační snímek

Na Šumpersku zemřela v noci na neděli cyklistka. Policisté přijali v sobotu po 23:00 oznámení o úmrtí cyklistky nalezené na silnici třetí třídy mezi obcemi Brníčko a Strupšín na Šumpersku, sdělil...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Ceny pozemků letí vzhůru, rekordmanem je Jeseník

ilustrační snímek

Nárůst zájmu o vlastní bydlení či o krátkodobé pronájmy žene vzhůru cenu stavebních pozemků. Zájemci se už soustředí i na dříve přehlížené lokality, kde tak ceny parcel za deset vzrostly i o stovky...

Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský

Premium
Miloš Táborský

Kvůli podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně, odešel Miloš Táborský loni na jaře do nemocnice v Ústí nad Labem. Jako...

Města hledají páky na byznys s chudobou. Ministerstvo spoléhá na superdávku

Premium
ilustrační snímek

Pojďme zkusit něco udělat s problematickými ubytovnami, obrátil se na ministerstvo práce a sociálních věcí František John, starosta Zábřehu na Šumpersku. Dopis napsal poté, co ve městě zloděj ve...

2. srpna 2026

Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský

Premium
Miloš Táborský

Kvůli podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně, odešel Miloš Táborský loni na jaře do nemocnice v Ústí nad Labem. Jako...

2. srpna 2026

Ceny pozemků letí vzhůru, rekordmanem je Jeseník

ilustrační snímek

Nárůst zájmu o vlastní bydlení či o krátkodobé pronájmy žene vzhůru cenu stavebních pozemků. Zájemci se už soustředí i na dříve přehlížené lokality, kde tak ceny parcel za deset vzrostly i o stovky...

2. srpna 2026

Nejčastěji řešíme úzkosti. Jde nám o okamžitou pomoc, říká krizový intervent

Premium
Pracovník krizové pomoci Charity Olomouc Roman Moulis. (29. července 2026)

Teprve šestnáctiletý chlapec přichází do krizového centra. Už delší dobu ho trápí smutek, beznaděj i depresivní nálady. Začal se také sebepoškozovat, o svých problémech ale dosud nikomu neřekl....

1. srpna 2026

Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek měl vážnou nehodu. Během své dovolené ve Španělsku se zranil a utrpěl úraz hlavy. Nyní se zotavuje v nemocnici.

1. srpna 2026  15:29

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  31. 7. 13:31

Prodáme zoo i s tygrem a pumami. Mezi inzeráty se objevila netradiční nabídka

Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může...

Rodinná zoologická zahrada v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ji může získat i se zvířaty včetně tygra, pumy nebo klokana. Nabídka se objevila na portálu realitní kanceláře.

31. července 2026  13:11

Plumlovská přehrada je letos nezvykle dlouho bez sinic. Pomohlo také sucho

V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále...

Loni touto dobou se v Plumlovské přehradě koupali jen odvážlivci, kteří ignorovali varování hygieniků před vodou plnou sinic. Letos se tam ve stejné době může kdokoliv zchladit víceméně bez obav....

31. července 2026  11:30

Oázy ve vyprahlém regionu. Hospodáři i obce se přizpůsobují suchu

V lesích na Prostějovsku nechal majitel pozemků Richard Benýšek v posledních...

Dlouhé sucho a potom intenzivní srážky, při kterých voda nestihne vsáknout. S nepříznivým stavem se snaží něco dělat soukromníci, radnice i státní organizace. Jejich společným cílem je zadržet vláhu...

31. července 2026  6:49

Paraglidista uvázl v elektrickém vedení, z desetimetrové výšky mu pomohli hasiči

Paraglidistu i s křídlem zamotaného do drátů elektrického vedení zachraňovali z...

Nevydařený let má za sebou paraglidista, který ve čtvrtek po poledni skončil i se svým křídlem v Jakubovicích na Šumpersku zamotaný do drátů pod napětím. Muže ve spolupráci s distributorem elektřiny...

30. července 2026  16:39

Na chodníku použité kondomy, zápach i hluk. Problémová ubytovna trápí sousedy

Premium
Ubytovna v Olomoucké ulici v Prostějově trápí lidi ze sousedství hlukem i...

Ani po více než roce podle obyvatel Olomoucké ulice v Prostějově nezmizely potíže s tamní ubytovnou. Stěžují si, že se kolem kontejnerů dál hromadí odpadky a lokalitu zatěžuje také hluk. Město přitom...

30. července 2026

Lepší zvuk i konec tlačenic. Festival Divadla Tramtarie se stěhuje do letního kina

Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)

Divadelní festival Olomoucké (nejen) shakespearovské léto čeká dosud největší změna. Jedenáctý ročník přehlídky Divadla Tramtarie se po deseti letech z parkánu na Konviktu přesune do olomouckého...

30. července 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×