„Muž bydlel na jedné zdejší ubytovně. Kdyby měl nějakou práci, možná by ani myšlenky na takové skutky neměl. Když mají lidé jen bydlení a nemusejí nic dělat, kazí je to. Koupí si čůčo a vysedávají v parku nebo před obchodem, večer jdou zpátky na ubytovnu. Nikdo se jim dál nevěnuje. Člověk se jim ani nemůže divit, co mají taky dělat? “ nabízí starosta i chápavý pohled.
Podmínkou pro příjem dávek by bylo slušné chování, trvalé bydliště v místě či ochota zapojit se do veřejně prospěšných prací a motivačních programů.