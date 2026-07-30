Problémy, na které si místní stěžují, se týkají zejména nepořádku na ulici. „Běžně bývají odpadky vysypané vedle, je tam nepořádek,“ popisuje třeba Libor z Prostějova, který kolem ubytovny prochází přibližně jednou týdně. Situace podle něho bývá někdy mnohem horší než v době návštěvy redakce. „Skoro se tady nedá projít,“ tvrdí muž, který podobně jako jiní oslovení nechtěl zveřejnit celé jméno.
Jakmile začne jaro, otevřou okna a naplno si pustí hudbu. Že byste si sedl do pergoly a užíval si zahradu, to ani omylem.