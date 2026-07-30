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Na chodníku použité kondomy, zápach i hluk. Problémová ubytovna trápí sousedy

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Ubytovna v Olomoucké ulici v Prostějově trápí lidi ze sousedství hlukem i nepořádkem v okolí. (červenec 2026) | foto: Daniel Vachek, MF DNES

Ani po více než roce podle obyvatel Olomoucké ulice v Prostějově nezmizely potíže s tamní ubytovnou. Stěžují si, že se kolem kontejnerů dál hromadí odpadky a lokalitu zatěžuje také hluk. Město přitom loni slibovalo kontroly a ve hře bylo i výrazné zvýšení daně z nemovitosti pro majitele objektu.

Problémy, na které si místní stěžují, se týkají zejména nepořádku na ulici. „Běžně bývají odpadky vysypané vedle, je tam nepořádek,“ popisuje třeba Libor z Prostějova, který kolem ubytovny prochází přibližně jednou týdně. Situace podle něho bývá někdy mnohem horší než v době návštěvy redakce. „Skoro se tady nedá projít,“ tvrdí muž, který podobně jako jiní oslovení nechtěl zveřejnit celé jméno.

Jakmile začne jaro, otevřou okna a naplno si pustí hudbu. Že byste si sedl do pergoly a užíval si zahradu, to ani omylem.

Maria Řičánkováspolumajitelka domu sousedícího s ubytovnou

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Na chodníku použité kondomy, zápach i hluk. Problémová ubytovna trápí sousedy

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Ubytovna v Olomoucké ulici v Prostějově trápí lidi ze sousedství hlukem i...

Ani po více než roce podle obyvatel Olomoucké ulice v Prostějově nezmizely potíže s tamní ubytovnou. Stěžují si, že se kolem kontejnerů dál hromadí odpadky a lokalitu zatěžuje také hluk. Město přitom...

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