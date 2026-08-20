Na Přerovsku spadla větrná elektrárna, příčinou je patrně kombinace závady a větru

„Dnes došlo na katastru Potštátu k pádu jedné ze čtyř větrných elektráren. V tuto chvíli není známa příčina pádu a nechci proto předbíhat výsledky odborného šetření ani spekulovat o tom, co k události vedlo,“ sdělil na sociální síti starosta obce René Passinger.
„Prosím občany, aby se k místu havárie ani k jednotlivým částem elektrárny nepřibližovali a s ničím nemanipulovali. Jde o technické zařízení, u kterého nelze bez odborného posouzení vyloučit další rizika,“ dodal.
Na místě zasahovali hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Ta odpoledne uvedla, že příčinou byla patrně kombinace technické závady a počasí.
„Spadlá elektrárna byla od začátku července mimo provoz z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Tyto zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení, což vytvořilo ‚plachtu‘ zachytávající vítr. Dnes ráno byly na místě hodně silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny,“ informoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Případem se nadále zabýváme, majitel elektrárny odhadl škodu na 200 tisíc korun,“ doplnil.
Šlo o jednu z nejstarších elektráren v Česku
Podle údajů České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) jde o vůbec první pád větrníku v tuzemsku.
„Šlo o přibližně třicet let starou elektrárnu výrobce Bonus s výškou tubusu 30 metrů. Větrné elektrárny tohoto výrobce nikde jinde v Česku nestojí. Společnost Bonus ukončila výrobu elektráren v roce 2005. Další informace zveřejníme, jakmile budou známy výsledky technického šetření,“ nastínila ČSVE na svém webu.
Předseda ČSVE Michal Janeček pro ČTK uvedl, že v Česku dosud žádná větrná elektrárna nespadla. „Je to anomálie,“ podotkl.
Z údajů na webu ČSVE vyplývá, že první ze čtyř větrných elektráren, každá o výkonu 150 kilowattů, byla u Potštátu instalována v roce 2005 a poslední o šest let později 2011. Skutečné stáří větrníků ale může být vyšší, jelikož před instalací v Česku mohly podle informací ČTK některé z nich vyrábět elektřinu v zahraničí.
Kvůli zřícení větrníku je ve městě a také místní části Kyžlířov částečně omezené internetové připojení, neboť na něm byl také vysílač signálu. Jeho provozovatel podle radnice již pracuje na obnovení signálu a náhradní vysílací zařízení bude umístěno na městském pozemku.
„Za město budeme po provozovateli elektrárny požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrníků. Po takto závažné události považuji důkladnou odbornou kontrolu za naprostou samozřejmost,“ dodal starosta Passinger.
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