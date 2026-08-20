Na Přerovsku spadla větrná elektrárna, příčinou je patrně kombinace závady a větru

Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Přerovsku spadla větrná elektrárna, příčinou je patrně souhra závady a větru

Autor:
  14:18aktualizováno  15:29
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí. | foto: Městský úřad Potštát

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...
11 fotografií
U Potštátu na Přerovsku se zřítila třicet metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, jde zřejmě o první podobnou havárii větrníku v České republice. O události informovalo město na svém facebookovém profilu. Případem se zabývá policie, škoda se odhaduje na 200 tisíc korun.

„Dnes došlo na katastru Potštátu k pádu jedné ze čtyř větrných elektráren. V tuto chvíli není známa příčina pádu a nechci proto předbíhat výsledky odborného šetření ani spekulovat o tom, co k události vedlo,“ sdělil na sociální síti starosta obce René Passinger.

„Prosím občany, aby se k místu havárie ani k jednotlivým částem elektrárny nepřibližovali a s ničím nemanipulovali. Jde o technické zařízení, u kterého nelze bez odborného posouzení vyloučit další rizika,“ dodal.

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí.
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí.
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí.
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí.
11 fotografií

Na místě zasahovali hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Ta odpoledne uvedla, že příčinou byla patrně kombinace technické závady a počasí.

„Spadlá elektrárna byla od začátku července mimo provoz z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Tyto zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení, což vytvořilo ‚plachtu‘ zachytávající vítr. Dnes ráno byly na místě hodně silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny,“ informoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Případem se nadále zabýváme, majitel elektrárny odhadl škodu na 200 tisíc korun,“ doplnil.

Šlo o jednu z nejstarších elektráren v Česku

Podle údajů České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) jde o vůbec první pád větrníku v tuzemsku.

„Šlo o přibližně třicet let starou elektrárnu výrobce Bonus s výškou tubusu 30 metrů. Větrné elektrárny tohoto výrobce nikde jinde v Česku nestojí. Společnost Bonus ukončila výrobu elektráren v roce 2005. Další informace zveřejníme, jakmile budou známy výsledky technického šetření,“ nastínila ČSVE na svém webu.

Předseda ČSVE Michal Janeček pro ČTK uvedl, že v Česku dosud žádná větrná elektrárna nespadla. „Je to anomálie,“ podotkl.

Z údajů na webu ČSVE vyplývá, že první ze čtyř větrných elektráren, každá o výkonu 150 kilowattů, byla u Potštátu instalována v roce 2005 a poslední o šest let později 2011. Skutečné stáří větrníků ale může být vyšší, jelikož před instalací v Česku mohly podle informací ČTK některé z nich vyrábět elektřinu v zahraničí.

Kvůli zřícení větrníku je ve městě a také místní části Kyžlířov částečně omezené internetové připojení, neboť na něm byl také vysílač signálu. Jeho provozovatel podle radnice již pracuje na obnovení signálu a náhradní vysílací zařízení bude umístěno na městském pozemku.

„Za město budeme po provozovateli elektrárny požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrníků. Po takto závažné události považuji důkladnou odbornou kontrolu za naprostou samozřejmost,“ dodal starosta Passinger.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (160 příspěvků)

Nejčtenější

Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje

Na terase lze odpočívat i na vyvýšeném místě...

Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...

Na Přerovsku spadla větrná elektrárna, příčinou je patrně kombinace závady a větru

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...

U Potštátu na Přerovsku se zřítila třicet metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, jde zřejmě o první podobnou havárii větrníku v České republice. O události informovalo město na svém...

Lázně Jeseník postihla hromadná nákaza, přes sto případů zažívacích obtíží

Lázně Jeseník

Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala krajská hygienická stanice Olomouckého kraje za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé...

Auto stojící v říčce na chráněném území zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta

Dvojice mužů zaparkovala v CHKO Jeseníky auto v korytě říčky Střední Opavy.

Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...

Odsunuté Němce se nahradit nepodařilo, rolníci mnohdy neuspěli a ze Sudet prchali

Z poválečného odsunu Němců (na snímku z roku 1946) se Sudety podle různých...

Velká část Olomouckého kraje zažila před 80 lety zásadní populační změny, jež souvisely s odsunem českých Němců z Československa a následným dosídlováním. Jak se tato výrazná událost projevila v...

Na Přerovsku spadla větrná elektrárna, je to první podobná havárie v Česku

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...

U Potštátu na Přerovsku se zřítila třicet metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, jde zřejmě o první podobnou havárii větrníku v České republice. O události informovalo město na svém...

20. srpna 2026  14:18,  aktualizováno  15:26

Hygienici zakázali koupání na Plumlovské přehradě, hrozí zdravotní potíže

Na Plumlovské přehradě kousek od Prostějova bývají problémy s kvalitou vody...

Hygienici zakázali koupání v Plumlovské přehradě u Prostějova. Kvalita vody ve sledované koupací oblasti se od posledního měření výrazně zhoršila a lidem hrozí akutní zdravotní potíže. Důvodem je...

20. srpna 2026  13:56

Traktorista omylem rozložil ramena stroje na hnojení, žena s dítětem utrpěly zranění

Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena...

Velmi neobvyklou dopravní nehodu vyšetřují nyní policisté z Přerova. Řidič zemědělského stroje tam nechtěně spustil rozložení ramen používaných při rozstřikování hnojiva na poli a výsledkem byly dva...

20. srpna 2026  12:03

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20. 8. 11:47

Chmel na Hané zdevastovalo sucho, kvalita může patřit mezi nejhorší v historii

ilustrační snímek

Letošní extrémní sucho a vysoké teploty tvrdě dopadají na producenty chmele. Svaz pěstitelů očekává sklizeň zhruba o 15 až 20 procent pod dlouhodobým průměrem a první rozbory navíc ukazují výrazné...

20. srpna 2026  10:09

Osamělý vlk ve filmu. Válku by jen těžko přežil, říká o legendárním letci režisér

Premium
Režisér filmu Osamělý vlk Ondřej Veverka. (červenec 2026)

Osamělý vlk je přezdívka, kterou získal rodák z Otaslavic na Prostějovsku Josef František díky své nespoutané povaze i způsobu, jak sám lovil nacistická letadla nad kanálem La Manche. Jmenuje se tak...

19. srpna 2026

Na ornamentální výzdobě oranžerie spolupracoval i Mánes, potvrdili odborníci

Odborníci potvrdili, že na ornamentální výzdobě zámecké oranžerie v Čechách pod...

Josef Mánes nezanechal v Čechách pod Kosířem stopu pouze na malířských plátnech. Jeho rukopis nese i zámecká oranžerie. Jeho podíl na ornamentální výzdobě zámecké oranžerie nyní potvrdili experti.

19. srpna 2026  15:41

Nových případů nákazy v lázních ubylo. Protiepidemická opatření zřejmě zabrala

Lázně Jeseník prosluly vodoléčbou. Dopřát si zde ovšem můžete také příjemný...

Počet pacientů hromadně nakažených v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku začíná podle hygieniků klesat. Pravděpodobně pomohlo zpřísnění pravidel. Laboratorní vyšetření u dvou lidí zatím...

19. srpna 2026  12:47

Podhradí rozduní Landa i Mirai. Příští zastávkou festivalu Hrady CZ je Bouzov

U hradu Bouzova vystoupí tuto sobotu také známý zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa.

Hvězdná jména, koncerty na dvou scénách, skvělé zázemí i spousta novinek. Na Bouzov dorazí putovní festival Hrady CZ. Hudebním fanouškům nabídne v pátek a v sobotu šestnáct interpretů. Návštěvníci se...

19. srpna 2026

Matai znovu v Litvínově, místo hokeje řeší čerpadla: Profi scénu jsem opustil

CHYTEJ. Ústecká pozvánka na play off, v pozici rozhazovačného muže se ocitl...

Kdysi ruská KHL a profesionální režim, teď už jen druholigová Kadaň a klasické pracovní vytížení k tomu. Někdejší hokejový talent Jakub Matai ve 33 letech zatáhl v kariéře za ruční brzdu, byť možná...

19. srpna 2026  8:02

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje

Na terase lze odpočívat i na vyvýšeném místě...

Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...

19. srpna 2026

VIDEO: Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci Jeseníků

Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci CHKO Jeseníky.

Unikátní záběry letošních zhruba tři měsíce starých vlčat zveřejnila nyní Společnost přátel Jeseníků (SPJ). Mláďata těchto velkých šelem se vůbec poprvé podařilo zachytit v samotném srdci chráněné...

18. srpna 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.