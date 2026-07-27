Konec letité nejistoty. Univerzitní U-Klub opět ožívá, opravy vyjdou na miliony

Od únorového představení záměru, kdy vyšlo najevo, že se ikonický prostor dočká rekonstrukce a možného znovuotevření, se podařilo dokončit projektovou dokumentaci, vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby a zahájit bourací práce. Prostory tak nyní připomínají staveniště.
„Chceme objekt zachovat v podobném stavu jako doposud. Nově ale místo jednoho baru vzniknou dva. Jeden bude v zadní části, kde býval výčep. Tam chceme vybudovat takzvanou klubovnu, která bude sloužit studentským spolkům. Hlavní bar bude nově přímo v sále,“ přibližuje podobu zrekonstruovaného klubu prorektor UP Matěj Dostálek.
Zachované zůstane také pódium, za kterým vznikne velké otevíratelné okno. V letních měsících díky tomu bude možné propojit vnitřní prostor s venkovním prostranstvím.
Na rozdíl od minulosti nebude U-Klub provozovat externí nájemce. Tentokrát se univerzita rozhodla vzít jeho fungování do vlastních rukou. „Chceme, aby prostor sloužil především univerzitní komunitě. Studenti a studentské spolky dostanou možnost klub využívat a díky tomu, že ho budeme provozovat sami, můžeme ovlivňovat i program. Bereme to také jako součást společenské odpovědnosti univerzity,“ upřesňuje Dostálek.
Klub bude spadat pod úsek komunikace a společenské odpovědnosti Univerzity Palackého. Provoz zajistí samostatné oddělení, jež má kvůli tomu vzniknout. Univerzita zároveň počítá se zapojením studentů, podobně jako je tomu například v Pevnosti poznání.
Předpokládané náklady na rekonstrukci za zhruba 25 milionů korun bez DPH odpovídají původním odhadům. V prvních letech bude provoz částečně dotovaný.
„Cílem ale je, aby byl klub dlouhodobě co nejvíce ekonomicky udržitelný a postupně se dokázal uživit. Nebude to náš požadavek hned během prvního roku provozu, ale co nejdříve bychom ho chtěli dostat do ekonomické reality a směřovat k co největší soběstačnosti, třeba i s využitím dotací nebo grantů,“ říká prorektor.
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Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub
Obnovený U-Klub má podle vedení Univerzity Palackého sloužit hlavně studentům, zároveň se ale znovu po téměř deseti letech otevře i veřejnosti.
Využívání prostor má být bezplatné
„Hlavní myšlenkou je vrátit U-Klub především studentům Univerzity Palackého. Přáli bychom si, aby právě oni byli těmi, kdo budou program naplňovat. Zároveň ale věříme, že se zde budou konat i akce zajímavé pro širokou veřejnost a U-Klub se tak vrátí na kulturní mapu Olomouce,“ uvádí mluvčí UP Egon Havrlant, podle něhož nechce univerzita pouze navázat na minulost, ale nabídnout prostor i dnešní generaci studentů, která legendární klub nezažila.
Podle rektora UP Michaela Kohajdy dnes v Olomouci takový prostor, kde by studenti mohli pořádat vlastní kulturní a společenské akce, chybí.
„Máme řadu studentských kapel, které za námi chodí s tím, že nemají kde vystupovat. Zkušebny sice existují, ale není místo pro samotnou produkci. S-Klub je pro ně často příliš velký, protože se obávají, že jeho kapacitu nenaplní,“ dodává s tím, že do U-Klubu by se po rekonstrukci mělo vejít přibližně 200 lidí.
Otevření je naplánované na začátek příštího roku. Během semestru bude klub k dispozici studentům každý den. Kromě studentské klubovny se zde budou konat koncerty, stand-upy, divadelní představení, filmové projekce, přednášky, živé podcasty, kvízy nebo deskové hry.
Součástí klubu bude také základní technické vybavení. „Studenti si přinesou vlastní nástroje, připojí je k připravené aparatuře a budou moci hrát. Nepůjde o špičkovou koncertní techniku, ale o kvalitní zázemí pro běžnou produkci studentských kapel,“ říká Kohajda, podle kterého bude mít dnes klub mnohem všestrannější využití než před deseti lety. V minulosti zde koncertovali třeba Plastici či Čechomor.
Využívání prostor bude navíc bezplatné, což může odstranit jednu z největších překážek studentských akcí. „Často je problém v tom, že nějaký prostor sice existuje, ale studenti za něj musí zaplatit nebo je podmínkou určitá útrata. My nic takového požadovat nebudeme. Myslím si, že právě to může řadu studentských aktivit podpořit,“ dodává rektor.