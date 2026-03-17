Zanedbaní psi trpěli mezi výkaly. Majitelka množírny dostala podmínku a pokutu

  11:37
Za dlouhodobé nelegální množení psů za účelem zisku ve zcela nevhodných podmínkách potrestal v úterý prostějovský okresní soud čtyřiašedesátiletou Stanislavu Výmolovou z Prostějovska tříletou podmínkou. Soud tak schválil dohodu o vině a trestu, kterou uzavřely obě strany. Žena kromě toho zaplatí také pokutu 600 tisíc korun.
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Za týrání zvířat a za nelegální chov zvířat v nevhodných podmínkách Výmolové hrozila sazba až osmi let za mřížemi. Podle rozsudku má podmíněný trest čtyřletou lhůtu, soud zároveň ženě uložil zákaz činnosti na čtyři roky.

Psy malých ras žena množila a prodávala prostřednictvím inzertních portálů po dobu devíti let, šlo o více než 300 štěňat.

Soudce Petr Vrtěl na dohodu přistoupil po její úpravě, kdy žalobce upřesnil právní kvalifikace i zisk majitelky.

„Zvířata týrala trýznivým způsobem a po dobu několika let. Způsobila jim značné útrapy a čin spáchala se záměrem získat pro sebe značný prospěch. Obžalované hrozilo až osm let. Já jsem dohodu přijal jako přiměřenou,“ uvedl soudce s tím, že žena trest přijala, nebyla dosud trestána a činu litovala. Zohlednil i věk obžalované a také kombinaci trestu s finanční sankcí.

Byznys se psím utrpením. Levně prodávají štěňata z ciziny, ta obvykle brzy uhynou

Podle žalobce Jaroslava Miklendy žena psy takto množila v obci Ivaň na Prostějovsku minimálně od března 2015 až do roku 2024. Šlo o psy malých ras jako čivavy, jorkšírský teriér, španělský kavalír či maltézský psík. Podle žalobce při prodeji zakrývala svou identitu a měnila SIM karty.

Při kontrole v dubnu 2024 jí za účasti veterinární inspekce a policie bylo zabaveno 96 psů.

„Řada z nich byla nemocná, podvyživená a trpěla zdravotními komplikacemi způsobenými dlouhodobým pobytem ve výkalech a nevyhovujícím znečištěném prostředí. Za devítileté období chovu prodala nejméně 327 štěňat za 3,2 milionu korun“ uvedl Miklenda.

Zvířata žena chovala v koupelně rodinného domu, ale i v hospodářských budovách, kde byly rozdělena do kotců, s omezeným přístupem světla. Na místě byly nalezeny podestýlky extrémně znečištěné močí a výkaly, stejně tak i jejich nádoby na vodu. „Nebylo možné ze strany jedné fyzické osoby se o takové množství zvířat postarat a vyvenčit,“ podotkl žalobce.

Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Psi byli omezeni na svobodě a zažívali psychické i fyzické útrapy. Řada z nich byla zanedbaná, měli blechy, záněty dutin a dásní a to často v pokročilém stavu, měli zanedbanou srst a u některých byly pozorovány i vývojové vady a poruchy chování, popsal Miklenda.

„Více než polovina psů byla v horším až špatném výživovém stavu, hygienické podmínky chovu byly velmi tristní se zvýšeným rizikem infekcí,“ doplnil soudce Vrtěl.

Chovatelka dnes svého jednání u soudu litovala. „Péči jsem se nevěnovala tak, jak by si zasloužili, nyní toho lituji. Myslím, že je to pro ty psy vysvobození,“ uvedla seniorka.

