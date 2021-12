Muž dostal za „starosvětskou výchovu“ podmínku, děti bil holí a nutil klečet

Podle rozsudku muž děti týral v době od roku 2012 do roku 2017. Podle obžaloby je opakovaně napadal, tloukl je dřevěnou holí, nutil je klečet v koutě, jednu z dcer vláčel za nohy po zemi a kopl ji do přirození, děti se musely také několik hodin modlit s rukama nad hlavou, takže se nemohly řádně připravit do školy.

„Musel si být vědom, že dětem způsobí těžké příkoří,“ zdůraznil soudce Eduard Ondrášek.

Při stanovení výše trestu vzal soud v potaz, že zatímco dcery se od otce odklonily, oba chlapci se naopak k otci přimkli a žijí s ním nadále. Otec se o ně podle soudu dobře stará. Nyní již dospělým dcerám se omluvil.

„Kdyby obžalovaného soud zavřel do vězení, chlapcům zkazí život. Za této situace soud dospěl k závěru, že je na místě jít pod hranici trestní sazby a uložit trest podmíněný s maximální zkušební dobou,“ zdůvodnil soudce.

Soud se případem zabýval podruhé. Poprvé muži uložil pět let vězení, kauzu mu však vrchní soud vrátil k doplnění dokazování. Nyní krajský soud muži uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na dobu pěti let.

Měl starosvětský způsob výchovy, řekl advokát

V případě týrání manželky, ze kterého byl muž také obžalován, krajský soud uvedl, že se řada věcí neprokázala. Například to, že ji muž izoloval od rodiny nebo jí zakazoval používat platební kartu.

„Výrazný podíl na patologické situaci v rodině měla jeho manželka, byla velkým hybatelem jeho jednání a rodinu zatáhla do sekty,“ uvedl navíc soudce. Podle něj se v rodině odehrávaly hádky, což však nemůže být základem pro skutkovou podstatu trestného činu.

Mužův obhájce Jaroslav Brož u soudu argumentoval, že jeho klient měl „starosvětský způsob výchovy“. „Pokud by měli být rodiče odpovědni, tak tedy oba,“ podotkl.

„Dnešní rozsudek je zásadním posunem k výkonu spravedlnosti,“ doplnil pak. Dodal ale, že mu pětiletá zkušební doba připadá dlouhá.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání.